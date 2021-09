Vihdintien ja Rajatorpantien risteyksessä pyöräilyä sujuvoittava liikennevalokokeilu

Lounais-Vantaalla, Vihdintien ja Rajatorpantien liikennevalo-ohjatussa risteyksessä kokeillaan tekniikkaa, joka havaitsee risteystä lähestyvän pyöräilijän ja vaihtaa liikennevalon vihreäksi.

Kokeilussa pyörätien pintaan on asennettu anturit, jotka rekisteröivät lähestyvän pyöräilijän, ja liikennevalojen painonapin keltainen odota-valo syttyy. Pyöräilijän ei tarvitse enää risteykseen tullessaan painaa nappia, vaan suojatien valo muuttuu vihreäksi valokierron seuraavassa mahdollisessa vaiheessa. Anturit sijaitsevat Vihdintien itäpuolella kulkevalla pyörätiellä, 20 metriä ennen risteystä pohjoisen suunnasta ajettaessa.

Paikalla on ohjekyltti ja pyörätien pinnassa merkinnät ilmaisimen paikasta. Maalatuilla merkinnöillä ohjataan suoraan valoristeykseen jatkavat pyöräilijät ajamaan ilmaisimen yli, ja vasemmalle kääntyvät kiertämään se turhien liikennevalojen vaihtumisen välttämiseksi.

”Perinteisillä tutkailmaisimilla, joita Vantaallakin on käytössä osassa risteyksistä, ei saada eroteltua liikennevaloristeykseen jatkavia ja risteyksestä muuhun suuntaan kääntyviä pyöräilijöitä, tai havainto voidaan tehdä vasta aivan suojatien tuntumassa. Kokeilulla etsitään tutkien tilalle toimivampaa tapaa”, kertoo Vantaan kaupungin liikenneinsinööri Riikka Tuomi.

Aikoina, jolloin jalankulkijoita ja pyöräilijöitä liikkuu paljon, suojatien valo vaihtuu vihreäksi automaattisesti jokaisessa liikennevalokierrossa. Jalankulun ja pyöräilyn hiljaisempina aikoina suojatien vihreä toteutuu ilmaisimien pyynnöstä eli painonappia painamalla tai ajamalla pyörällä pyöräilyilmaisimen yli.

”Kyseessä on risteykseen pysyvästi jäävä kokeilu, jolla pyritään parantamaan pyöräilyn sujuvuutta ja houkuttelevuutta. Käyttökokemusten perusteella arvioidaan, voidaanko samaa käyttää jatkossa muissakin vastaavissa kohteissa”, kertoo Riikka Tuomi.

Kokeilu perustuu Hämeen ammattikorkeakoulussa tehtyihin opinnäytetöihin. Kokeilun vaatimat muutokset on toteutettu yhteistyössä Fintraffic Tien ja ELY-keskuksen kanssa.

Risteyksessä on tehty myös muita muutoksia. Risteyksen liikennevalojen ohjelmointia on muutettu siten, että autolla ajo Vihdintietä etelästä Myyrmäen suuntaan sujuvoituu. Kaistan liikenne on aiemmin usein jonoutunut. Lisäksi Vihdintien ja Rapatorpantien risteykseen on asennettu odotuskaiteet pyöräilijöille.