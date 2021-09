Vantaa tarjoaa 20 kuntapaikkaa Afganistanin pakolaisille

Vantaan uusi kaupunginhallitus kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 6.9.2021. Ensimmäisessä kokouksessa valittiin edustajia useisiin kaupungin toimielimiin sekä kaupunkiympäristön toimialan uuden apulaiskaupunginjohtajan valintaa varten perustettavaan toimikuntaan.

20 kuntapaikkaa afgaanipakolaisille

Kaupunginhallitus päätti tarjota 20:lle Afganistanista evakuoitavalle afgaanille kuntapaikan ensi vuonna. Tarvittaessa osa kiintiöstä voidaan vastaanottaa jo loppuvuonna 2021.

ELY-keskus kartoittaa parhaillaan kuntien valmiuksia tarjota kuntapaikkoja kiireellisesti Afganistanista evakuoitaville afgaaneille. Suomeen saapumisen jälkeen evakuoidut henkilöt/perheet asuvat vastaanottokeskuksessa turvapaikkaprosessin ajan. Kun myönteinen oleskelulupapäätös maahanmuuttovirastosta on tullut, haetaan henkilöille kuntapaikkoja. Kuntapaikka tarkoittaa sitä, että henkilölle/perheelle järjestetään ensiasunto valmiiksi ja he saavat mm. pakolaisen alkuavustukset Vantaalta. Oleskeluluvan myötä kuntapaikan saaneella on oikeus käyttää kunnan palveluja niin kuin muillakin kuntalaisilla. On oletettavaa, että suuri osa kiireellisesti Afganistanista evakuoitavista haluaa asettua pääkaupunkiseudulle ja Vantaalle. Tässä poikkeuksellisessa kriisitilanteessa varaudumme vastaamaan kasvaviin tarpeisiin tarjoamalla 20 kuntapaikkaa. Samansuuntaista valmistelua on käynnissä myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Ammattiopisto Varialle uusi toimipiste Vehkalaan

Kaupunginhallitus hyväksyi ammattiopisto Varian uuden Vehkalan toimipisteen yhdistetyn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman. Uuteen toimipisteeseen tulee tilat 2130 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Opiskeltavat alat Vehkalassa tulevat olemaan sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja tietoliikennetekniikka, autoala, lentokoneala ja logistiikka-ala. Vehkalan toimipisteen rakentaminen tehostaa tilankäyttöä, tarjoaa lisää laadukkaita opetustiloja ja helpottaa Variaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja vaihteluun. Se myös tukee opetuksen ja koulutuksen kehittämistä.

Asemakaavamuutoksia Tikkurilaan, Veromieheen ja Mikkolaan

Kokouksessa päätettiin asettaa nähtäville Tikkurilan Silkkitehtaantien ja Veromiehen Markkatien asemakaavan muutokset.

Silkkitehtaantien kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Asemakaavamuutoksella liike- ja toimistorakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuviksi. Kaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla lisätään asuntorakentamista Tikkurilan keskustassa Vantaan ratikan varrella.

Veromiehen Markkatie 12-20 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden hotellin, toimistotilan, asuinkerrostalojen sekä pysäköintilaitoksen rakentaminen. Markkatien kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa ja on kävelymatkan päässä Aviapoliksen rautatieasemalta. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Mikkolan laajennusalueen sekä Veromiehen Mondon asemakaavan muutokset.

Mikkolan laajennusalueen asemakaavan muutos mahdollistaa kahdeksan uuden kerrostalon sijoittamisen Pihkalantien varrella, Kaakkoisväylän eteläpuolella sijaitsevaan kortteliin.

Veromiehen Mondon asemakaavan muutoksella Aviapoliksen pohjoisaseman lähiympäristöön nousee toimitilarakennusten korttelialue, joka koostuu vehreästä sisäpihasta, kaupunkikeskustamaisista urbaaneista rakennuksista ja aukiomaisesta alueesta. Rakennusoikeus pysyy voimassa olevaan asemakaavaan nähden samana.