Eläköön Taikuus! Vive la Magie! -näyttelyssä voi harjoitella taikuutta myös itse

Philippe ja Merja Todaron "Taikamuseo" on nyt näyttelynä Toteemissa.

Lastenkulttuurikeskus Toteemin uusi näyttely vie aikamatkalle taikuuden historiaan ja esittelee merkittäviä illusionisteja satojen vuosien takaa aina tähän päivään asti.

Eläköön Taikuus! Vive la Magie! -näyttelyssä on esillä valokuvia, harvinaisia kirjoja, julisteita ja grafiikkaa, illuusioita, maalauksia sekä vanhoja leluja ja esineitä eri puolilta maailmaa. Esineet kuuluvat taikuri Mano d'Oron yksityiskokoelmaan. Näyttelyn toiminnallisessa pisteessä, Lasten estradilla on taikavälineitä ja taikuuteen liittyvää kirjallisuutta. Niiden avulla voi harjoitella ja esittää omia temppuja. Näyttely on avoinna Lastenkulttuurikeskus Toteemissa 10.9.–30.10.2021.

Esillä ammattitaikurin laaja yksityiskokoelma

Taikuuden historiasta kertova näyttely on vuosien tutkimustyön ja onnekkaiden löytöjen tulos. Näyttelyssä esillä oleva kokoelma on täynnä harvinaisuuksia ja on ainoa laatuaan Suomessa. Näyttelyn esineet kuuluvat taikuri Mano d’Oron (Philippe Todaro) ja Merja Todaron ”Taikamuseoon”. Belgialaissyntyinen ammattitaikuri on harjoittanut ammattiaan Suomessa jo useita vuosia. Esiintymisiä on kertynyt myös muista Euroopan maista. Mano d’Oro on taiteen ja kulttuurin lähettiläs Belgian Liège-alueelta. Hän on Brysselin Kuninkaallisen Taikaklubin virallinen edustaja Suomessa.

Taikatemppujen teon Mano d’Oro aloitti koulupoikana, jolloin hän myös alkoi kerätä taikuuteen liittyviä esineitä. Vuosien keräilyharrastuksen jälkeen syntyi idea paikasta toiseen siirreltävissä olevasta ”Taikamuseosta”. Todarot ovat kiertäneet Uudenmaan kouluja ja esitelleet kokoelmaansa kuuluvia esineitä, pitäneet taikuriesityksiä ja taikatempputyöpajoja. Yleisöllä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus tutustua paremmin ”Taikamuseon” laajaan ja ainutlaatuiseen esineistöön sekä taikuuden kulttuurihistoriaan ja sen jännittävään maailmaan.

Näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 10.9.2021 klo 17.30–19.00 yleisötilaisuutena, jonne on ennakkoilmoittautuminen.

Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Myyrmäentie 6, 01600 Vantaa