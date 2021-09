Kodin ja koulun välinen yhteistyö kehittyy

Kaupungin ja vanhempien edustajat keskustelivat viimeisimmässä tapaamisessaan 1.9. mm. etäkouluajan kokemuksista ja DigiOne -hankkeesta.

Vantaalaisia vanhempia edustava Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry (VANVARY) on kaupungille tärkeä kumppani. Yhteisissä tapaamisissa kaksi kertaa vuodessa syvennytään vanhempia kiinnostaviin ajankohtaisiin kasvatuksen ja oppimisen aiheisiin. Kasvatuksen ja oppimisen sekä VANVARY:n hallituksen edustajat tapasivat 1.9. – Tällä kertaa keskustelimme kodin ja koulun yhteistyömallista, DigiOne -hankkeesta ja etäkoulukokemuksista, apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske ja VANVARY:n puheenjohtaja Katri Höök summaavat.

Tapaamisessa 1.9. päätettiin jatkaa kodin ja koulun yhteistyömallin uudistamista tänä syksynä. Uudistamisen taustalla ovat kokemukset nykyisestä mallista sekä vastaukset perusopetuksen huoltajille keväällä tehtyihin kyselyihin. Kasvatuskumppanuuden pitkäaikainen kehittäminen on myös yksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan osallisuussuunnitelman tavoitteista. Mallin uudistamiseen liittyen järjestetään syksyllä kaikille avoin työpaja, josta viestitään erikseen.

Viestintä ja vuorovaikutus ovat keskeisiä kodin ja koulun yhteistyössä

DigiOne -hankkeessa kehitettävään palvelualustaan kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut - varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. – Kodin ja koulun välisessä kommunikaatiossa Wilma toimii siihen asti, kunnes uusi digitaalinen palvelualusta otetaan käyttöön 2024, perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo tarkensi. Oppilaiden lisäksi huoltajia on tarkoitus kutsua mukaan DigiOne -kehittämiseen.

Tapaamisessa todettiin etäkoulun tuoneen sekä positiivisia että haasteellisia asioita. Niin oppilaiden kuin opettajienkin digitaidot ovat lisääntyneet, mutta toisaalta on vaikeampi saada varmuutta, mitä oppilas on oikeasti oppinut. Etävanhempainillat ovat tavoittaneet suurempia osallistujamääriä, mutta kasvokkaistakin kohtaamista kaivataan. Kaupungin ja vanhempien edustajat keskustelivat myös oppivelvollisuuden laajenemisesta. Toisen asteen koulutuksesta vastaavan Ari Rankin mukaan pidempään oppivelvollisuuteen siirtyminen on sujunut nopeasta aikataulusta huolimatta hyvin.