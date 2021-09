Helmet-kirjastot antavat kaikille pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan

Helmet-kirjastot antavat yhteistyössä kustantajien kanssa kaikille koulunsa aloittaville pääkaupunkiseudun 1.-luokkalaisille kirjalahjan lukuvuonna 2021–2022.

Ekaluokkalaiskampanjalla halutaan rohkaista pieniä lukijoita tarttumaan kirjaan ja luomaan mukavia lukumuistoja myös yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Lahjateosten kieli ja kuvitus toimivat sekä lukemista aloitteleville lapsille että kirjaa ääneen lukeville aikuisille. Kampanja alkaa Helmet-kirjastoissa 13.9.

Ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja on tänä vuonna Aino Järvisen kirjoittama ja Laura Merzin kuvittama Otusten joukossa. Teoksen on kustantanut Etana Editions. Kirja esittelee joukon monenlaisia eläimiä pihan pörisijöistä valtamerten jättiläisiin, joista jokainen on tärkeä osa maapallon ekosysteemiä. Hauskat ja ilmeikkäät kuvat tuovat esiin eläinten ainutlaatuiset ominaisuudet, ja tekstin kutkuttavat faktat herättävät halun tietää lisää.

Lue kirjan tekijöiden haastattelu Helmet.fi:ssä: Ekaluokkalaisten omassa kirjassa ihminen on otus muiden joukossa.

Omankieliset kirjat äidinkieleltään ruotsin- ja venäjänkielisille

Helmet-kirjasto lahjoittaa myös ruotsin- ja venäjänkielisille koulunsa aloittaville omat teokset. Ruotsinkielinen kirja on Ellen Strömbergin ja Elin Löfin Maggan året runt, jonka kustantaja on Schildts & Söderströms. Venäjänkielinen kirja on V. Dragunskijin Skolnye-prikolnye istorii. Kustantaja on Ast.

Kuinka kirjalahjan saa?

Espoossa ja Vantaalla lahjan saa lähikirjastosta tai kirjastoautosta kouluihin jaettavaa kutsukorttia vastaan. Kirjat voi noutaa kirjastosta myös luokkakäynnin yhteydessä. Ekaluokkalaisen kirjalahjan ja kirjastokortin hankkimisen voi antaa myös koululaiselle kotitehtäväksi. Tällöin hän voi käydä kirjastossa yhdessä perheensä kanssa. Helsingissä ja Kauniaisissa kirjalahjat annetaan oppilaille luokan kanssa kirjastoon tehtävien tutustumiskäyntien yhteydessä.

Äänikirja lukemisesteisille

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celia tuottaa saavutettavat äänikirjat suomen- ja ruotsinkielisistä kampanjakirjoista. Kirjat saadakseen lapsella täytyy olla tunnukset Celian verkkopalveluun. Tunnukset palveluun voi saada koulun kautta tai kirjastosta.

Kuva: Vantaan kaupunki / Dani Rönnqvist

Uutista muokattu 8.9.2021 klo 15:50: Muutettu tieto, kuinka kirjalahjan saa Helsingissä ja Kauniaisissa.