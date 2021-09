Syksyn Taide, elämä, filosofia -luentosarja jatkuu verkkokurssina

Kuva: Maria Ollikainen

Fauvismi, abstraktismi, avantgarde, eksistentialismi, pop-taide… Syksyn uusi luentosarja sukeltaa 1900-luvun länsimaiseen modernismiin.

Pohdimme monipuolisten esimerkkien kautta aikansa taiteen suhdetta yhteiskuntaan sekä sitä, miten modernistit ovat vaikuttaneet nykytaiteeseen. Luentosarja on maksuton. Koska osallistujamäärä on rajallinen, ilmoittautuminen on sitova. Lähetämme vahvistuksen linkkeineen ja ohjeineen.

Keskiviikkoisin: 22.9., 29.9., 20.10., 27.10. ja 17.11. ja 18-19.30

Ks. ohjelma https://www.vantaa.fi/uutisia/vapaa-aika/101/0/158220

Luennoitsija: taidehistorioitsija, FM, Maria Ollikainen

Pakolliset ilmoittautumiset: arja.keranen@vantaa.fi

Tule rohkeasti mukaan pohtimaan, kyselemään ja kommentoimaan - tai vain kuuntelemaan! Tervetuloa!

Syksyn 2021 teema: Modernismi – uudet taidemuodot

Ohjelma:

Ke 22.9. klo 18-19.30 Modernismin alkuaskelia



Toissa vuosisadan vaihteessa eurooppalaiset taiteilijat synnyttivät valovoimaisia teoksia, jotka tunnetaan tänäkin päivänä ympäri maailmaa. Tarkastelemme mm. Paul Cézannen ja fauvistien taiteen taustoja. Mistä kumpusivat näiden taiteilijoiden näkemykset? Mitä he halusivat taiteessaan sanoa ja miten se oli suhteessa aiempien vuosisatojen kuvaustapaan? Entä mitä teokset kertovat ajastaan?

ke 29.9. klo 18-19.30 Abstraktismi ja avantgarde



Vuonna 1915 Kasimir Malevitš vei näyttelyyn Mustan neliön, ja pari vuotta myöhemmin Marcel Duchamp esitteli pisoaarin taideteoksenaan. Näillä radikaaleilla taideteoilla on ollut valtava vaikutus jälkipolvien taiteelliseen ilmaisuun. Monet taiteilijat myös peräänkuuluttivat taiteelta ja suunnittelulta selkeitä, konkreettisia muotoja – mutta miksi? Raotamme luentokerralla 1900-luvun ensi vuosikymmenten rajoja rikkovan taiteen taustoja.

ke 20.10. klo 18-19.30 Uusi maalaustaide ja eksistentialismi



Toisen maailmansodan jälkeen länsimaisen taiteen painopiste siirtyi paljolti Yhdysvaltoihin. Jackson Pollock ja Mark Rothko olivat eturintamassa maalaustaiteen visuaalisuuden uudistajina. Eksistentialismi sai seuraajia Euroopassa, myös kuvataiteilijoista. Tarkastelemme esimerkkien kautta sodanjälkeisen taiteen kieltä ja sen jättämiä kaikuja.

ke 27.10. klo 18-19.30 Pop-taide ja sen perilliset



Kukapa ei tuntisi Andy Warholin Marilyniä ja Campbellin soppapurkkeja! Syvennymme nyt siihen, millaisista kehityskuluista pop-taide sai alkunsa ja millaisia jälkeläisiä sillä on uudemmassa taiteessa. Tule kuulemaan lisää taiteen ja populaarikulttuurin kiehtovasta, joskus riitasointuisestakin, liitosta.

ke 17.11. klo 18-19.30 Uudet taiteen muodot



Jo 1900-luvun alussa taiteilijoita kiehtoi irrottautuminen perinteisistä taiteenlajeista. Etenkin 1960- ja 70-luvuilla maailmaan syntyi uusia taiteen muotoja, jotka tavoittivat aiempaa paremmin monikulttuurisen, sodanjälkeisen yksilön kokemukset. Tervetuloa syksyn viimeiselle luennolle kuulemaan ja näkemään, mitä maataide on ja kuinka performanssitaide kehittyi. Tästä jatkamme keväällä nykytaiteen parissa!