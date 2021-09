Vantaalainen, vielä mahtuu rokotuksille

Koronarokotukset ovat tuoneet helpotusta vallitsevaan pandemiatilanteeseen. Suomen hallituksen uudistetun hybridistrategian tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Strategian toimeenpano alkaa asteittain jo ennen sitä.

Jokainen varmasti odottaa jo paluuta normaaliin ja varmin tie tähän on saada rokotetaso mahdollisimman korkealle. Vantaalla rokotteen ottaneiden määrä voisi kuitenkin olla vielä nykyistä suurempi, matkaa 2. rokotteen 80 prosentin rokotekattavuuden tavoitteeseen on Vantaalla vielä yli 15 prosenttiyksikköä. Rokotuskattavuus on matalin erityisesti 12–34-vuotiaiden keskuudessa.

Vaikka meillä kirittävää vielä on ja erityisesti 12–34-vuotiaiden keskuudessa, 16–19-vuotiaat ovat jo hyvässä vauhdissa yli 70 prosentin rokotekattavuuteen, joka on hieno saavutus!

Kannattaa siis huolehtia rokotteen ottamisesta, tervetuloa toimipisteillemme. Muistathan, että voit halutessasi aikaistaa tehosterokotteen ottamista 6 viikkoon (2. rokotteen aikaväli 6–12 viikkoa 1. rokotteesta).

1. rokotteen voi hakea kaikilla rokotuspisteillämme ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Tehosterokotteen voi käydä Vantaalla nyt myös ilman ajanvarausta 10.–17.9. välisenä aikana alla olevista paikoista:

Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10), arkisin klo 8.30–15.

Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1), arkisin klo 8.30–15.

Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11), arkisin 9–16.

Lisäksi pop up -rokotuspisteisiin voi törmätä eri puolilla kaupunkia. Seuraa tilannetta nettisivuiltamme: www.vantaa.fi/koronarokotukset