Valotaidefestivaali Reflektor ilahduttaa jälleen Vantaalla

Kuva: Hannu Iso-oja

Reflektor Vantaa esittelee kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden valotaideteoksia 30.9.–3.10. Martinlaaksossa ja Korsossa. Nähtävillä on yhteensä yhdeksän taiteilijan teoksia sisä- ja ulkotiloissa.

Noin kahden kilometrin mittainen valotaidereitti alkaa Martinlaakson Viherpuistosta ja kulkee puiston läpi kulttuuritalo Martinukseen. Reitin varrella voi ihastella esimerkiksi Anne Roinisen kerrostalon julkisivuun tehtyä yhteisöllistä taideteosta Martinlaakso Light Art Installation ja Päivi Alajuntin What’s Now? -teosta, jossa metsän oliot ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Reitin lisäksi taidetta pääsee näkemään Korson Lumosalissa, jossa on esillä saksalaisen videotaiteilijan Frederik Preuschoftin videoteoksia, jotka on luotu elokuvaleikkauksen keinoin.

Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio toteaa, että on mahtavaa olla jälleen luomassa valoa pimeän syksyn keskelle.

“Valofestivaalimme tuo valoa taiteen muodossa ja muistuttaa myös siitä, miten voimme olla valona toinen toisillemme. Yhteisen valon myötä voimme hyvästellä koronan rajoittaman ajanjakson ja toivottaa uuden ajan tervetulleeksi. Yhdessä kohti valoa!”

Kööpenhaminasta lähtöisin oleva valotaidefestivaali Reflektor järjestetään ensimmäistä kertaa tapahtumien sarjana kolmena eri viikonloppuna ja neljän kaupungin alueella. Jokainen tapahtuma on uniikki kokonaisuutensa, jossa on esillä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia. Vantaan lisäksi Reflektor esittelee valotaidetta Helsingissä 24.–26.9. sekä Espoossa ja Kauniaisissa 7.–10.10. Tapahtumat ovat esteettömiä ja niihin on vapaa pääsy. Tapahtuman järjestää Sun Effects yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Koronaturvallisuus on otettu huomioon kaikissa tapahtumissa. Sisätiloissa kävijöiden määrää on rajattu, ja teokset katsotaan opastetun kulkusuunnan mukaisesti. Kävijöille suositellaan turvavälejä ja kasvomaskien käyttöä.

Reflektor Vantaa

Milloin: To-su 30.9.–3.10. kello 18–23

Missä: Martinlaakson Viherpuisto, kulttuurikeskus Martinus, Korson Lumosali

Tutustu tapahtumaan osoitteessa www.reflektor.fi/vantaa/