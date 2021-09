Vantaan hyvinvointiviikko on portti luontoelämyksiin ja retkeilyyn

Vuosittaista Vantaan hyvinvointiviikkoa vietetään tänä syksynä retkeillen Kuusijärvellä ja Sipoonkorven kansallispuistossa 4. – 9.10.

Viikon ohjelma sisältää monipuolisesti maksuttomia opastettuja retkiä ja luontoon tutustumista Kuusijärvellä maanantaista perjantaihin. Tarjolla on fatbikepyöräilyä, suunnistusta, vaellus Bisan majalle, sieniretki, Kuusijärven kierros ja kodassa tulistelu sekä maksuttomia elintapavinkkejä ja mittauksia.

Lauantaina 9.10. klo 11 – 15 Kuusijärvellä juhlistetaan 10-vuotiasta Sipoonkorven kansallispuistoa Portti luontoon – retkeilytapahtumassa. Retkeilyn ammattilaiset ja retkitoimijat esittelevät ulkoilu- ja retkeilyvarusteita. Päivän aikana voi kokeilla ohjatusti melontaa, talviuintia ja fatbikepyöräilyä sekä osallistua lähialueen kävelyretkille sekä tutustua Kuusijärven ja savusaunojen historiaan. Tapahtuma sopii kaikille retkeilystä kiinnostuneille sekä retkeilyn harrastajille.

Kuusijärven retkeilytapahtuman lisäksi ohjelmaa on myös Sipoonkorven kansallispuistossa, puiston 10-vuotisen taipaleen kunniaksi! Sipoossa vietetään uuden kansallispuiston sisääntulon, Korvenportin avajaisia. Packalén Busin Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off –retkibussilla on helppo vierailla Korvenportilla ja Kuusijärvellä tapahtumapäivänä veloituksetta. Bussiin voit hypätä linjan kääntöpaikoilta Tikkurilan asemalta Vantaalla tai Sipoon Nikkilästä sekä kaikilta 12 pysäkiltä matkan varrella. Tikkurilassa retkibussi pysähtyy laiturilla 10. Bussin aikataulu www.sipoo.fi/hoponhopoff. Kuusijärvellä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja, joten suosittelemme saapumaan tapahtumaan joukkoliikennettä hyödyntäen. HSL:n reitit ja aikataulut: reittiopas.hsl.fi

Hyvinvointiviikon ja Portti luontoon - retkeilytapahtuman järjestää Vantaan kaupunki. Portti luontoon - tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Bike Rental Finland, Cafe Kuusijärvi, Honkalintu Tentsile EcoCamp, Forestmymind, Kartanon kummit ry, KuntoKojootti, Kuusijärven Jääkarhut ry, Metsähallitus, Naturkai, Packalén Bus Oy, Retkipaikka, Uudenmaan Erämatkat Oy, Uudenmaan virkistysalueyhdistys, Varustenet, Vantaan Latu ja Polku ry, Vantaan Sydän ry, Aviapartio, Vantaan kaupungin Terveyden edistämishanke ja Visit Vantaa.

Arkipäivinä maksuttomia retkiä järjestävät Vantaan Sydän ry, Suunnistusseura Pihkaniskat, Vantaan Latu ja Polku ry, Bike Rental Finland Oy ja Forestmymind. Ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa tapahtumat.vantaa.fi

Lisätietoa:

