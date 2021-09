Kymmenettä Kolibrí Festivaalia juhlitaan "Me" -teemalla 20.-26.9.2021

Kolibrí Festivaali on monitieteinen, monikulttuurinen, maksuton ja avoin koko perheen tapahtuma ja tänä vuonna sitä vietetään pääkaupunkiseudulla kymmenettä kertaa.

Kolibrí edistää luovuutta ja monimuotoisuutta useissa työpajoissa, konserteissa, esityksissä ja seminaareissa Caisassa, Pessissä, Vernissassa, Vuotalossa ja Sellon sekä Tikkurilan kirjastoissa. Jos festivaalin aikana laajojen yleisötapahtuminen järjestämistä ei suositella, Kolibrí Festivaali siirtyy verkkoon.

Kolibrí Festivaalin 2021 aiheena on “Me” (“Nosotros”) chileläisen kirjailija-kuvittaja Paloma Valdívian samannimisen kirjan innoittamana. “Me” viittaa ensimmäiseen maailmankaikkeuteemme, yksinkertaisimpaan ja tärkeimpään yhteyteen, jonka me ihmisinä rakennamme. “Me” edustaa elämän pituista suhdetta, joka yhdistää meidät ikiaikaiseen alkulähteeseemme Äiti Maahan ja yhteisöihin, joiden osa olemme. Itsessämme on pieni maailmankaikkeus, joka laajenee sisältämään suuremman ja monimuotoisemman yhteisön. Keskitymme itsemme ("meidän") vaalimiseen ja ravitsemiseen voidaksemme kasvattaa tulevaisuuden ihmiskuntaa kaikissa taimitarhoissa.

Festivaalin tuottaa Kulttuurikeskus Ninho ry. Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.

Kolibrí Festivaalin 2021 koko ohjelma ja ilmoittautumiset festivaalin verkkosivuilla.

Lue myös: Vantaan kirjastoille lahjoitus espanjankielisiä lastenkirjoja Argentiinasta, Chilestä ja Uruguaysta.