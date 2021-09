Kulttuurikeskus Orvokissa avointen ovien päivä 25.9.

Peruskorjatun Kulttuurikeskus Orvokin avointen ovien päivää vietetään lauantaina 25.9.2021 klo 10–12.30. Orvokissa toimivat Vantaan musiikkiopisto ja Vantaan kuvataidekoulu. Tutustumistilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kulttuurikeskuksen tiloihin pääsee tutustumaan opastetusti pienissä ryhmissä. Kierroksella nähdään myös vilaus taideoppilaitosten toiminnasta, kuten musiikkiteatterin esityksiä Orvokkisalissa. Sään salliessa etupihalla on kahvitarjoilu.

Kulttuurikeskus Orvokki on rakennettu vuosina 1926 ja 1939 alkujaan kansakouluksi. Koulua on laajennettu 1990-luvulla tontin alarinteeseen. Kaikki nämä tilat on peruskorjattu rakennusten alkuperäistä tyyliä kunnioittaen. Talossa on nyt monipuolisia yksilö- ja ryhmäopetustiloja, joiden tekniikkaa on uusittu. Kuvataidekoulun käytössä on esimerkiksi keramiikkaluokka ja valokuvausstudio, sekä musiikkiopistolla Orvokkisali, joka on varustettu modernilla esitystekniikalla muun muassa musiikkiteatteria ja pop&jazz-konsertteja varten.

la 25.9.2021 klo 10–12.30

Orvokkitie 15, 01300 Vantaa

maksuton, kahvitarjoilu sään salliessa