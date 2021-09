Vantaalla 3. koronarokoteannoksen saavat myös lyhyellä annosvälillä rokotetut

Vantaan kaupunki tarjoaa kolmatta koronarokoteannosta immuunipuutteisten lisäksi henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa korkeintaan 6 viikon annosvälillä. Lisäksi rokotustoimintaa tehostetaan, sillä Kauppakeskus Jumboon avautuu torstaina 23.9. uusi arkisin avoinna oleva rokotuspiste.

Kolmannella annoksella vahvistetaan ja pidennetään kahden annoksen antamaa suojaa niillä, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen lyhyellä annosvälillä. Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan korkeintaan 6 viikon aikaväliä kahden koronarokoteannoksen välillä.

Useimmille lyhyellä annosvälillä rokotetuille perusrokotussarjan annokset on annettu alkuvuodesta 3–4 viikon annosvälillä. Joidenkin kohdalla annosväli on kuitenkin voinut venyä hieman pidemmäksi. Kolmas rokoteannos voidaan antaa tähän ryhmään kuuluville, kun toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Lyhyellä annosvälillä rokotettuihin kuuluu terveydenhuoltohenkilöstöä, joka toimii ensilinjassa koronapotilaiden hoidossa ja näytteenotossa. Lisäksi ryhmään kuuluu muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavaa henkilökuntaa.

Varotoimena kolmatta annosta ei kuitenkaan vielä rokotusten alkaessa suositella tarjottavaksi alle 30-vuotiaille miehille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos odottaa vielä lisää tutkimustietoa harvinaisen sydänlihastulehduksen eli myokardiitin riskistä kolmannen annoksen saaneilla.

Suositus kolmansien annosten ikärajasta ei koske niitä, jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia, sillä heillä vakavan koronavirustaudin riski on huomattavasti suurempi kuin muilla saman ikäisillä.

Lue aiemmasta tiedotteestamme lisätietoja siitä, mitkä ryhmät katsotaan voimakkaasti immuunipuuteisiksi.

Vantaalla jaettavat rokotukset

1. ja 2. rokotuksia kaikille 12 vuotta täyttäneille.

3. rokotuksia jaetaan niille 12 vuotta täyttäneille ja vanhemmille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia, sekä henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa korkeintaan 6 viikon annosvälillä. Kolmas rokoteannos voidaan antaa tähän ryhmään kuuluville siinä tilanteessa, kun toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Varotoimena kolmatta annosta ei kuitenkaan vielä rokotusten alkaessa suositella tarjottavaksi alle 30-vuotiaille miehille.

Rokotuspisteet ja ohjeet rokotuspaikalle saapumiseen

Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1), arkisin klo 8.30–15. Esteetön rokotuspiste.

Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10), arkisin klo 8.30–15.

Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11), arkisin 9–16.40. Sisäänkäynti katutasolta K-marketin ja Burger Kingin välistä 2.krs tai Dixin kauppakeskuksesta eteläpääty 2.krs.

Kauppakeskus Myyrmanni (Iskoskuja 3 A 1), arkisin 9–16.40. Juna-aseman puoleinen sisäänkäynti, katutaso.

Kauppakeskus Jumbo (Vantaanportinkatu 3), 23.9. alkaen arkisin klo 9–16.40. Flamingon yhdyskäytävä, 2. kerros.

Yllä olevien rokotuspisteiden lisäksi aikoja voi löytyä myös Vantaan kaupungin järjestämistä tilapäisistä, alueellisista pop up -pisteistä. Mahdolliset ajat näihin pisteisiin löytyvät koronarokotusaika.fi-sivuilta, silloin kun aikoja on pisteisiin varattavissa.

Tulevat pop up -rokotuspisteet

Länsimäen asukastilassa pop up -rokotuspiste osoitteessa Kilpakuja 1. 1. annoksia ilman ajanvarausta ja tehosteannoksia ajanvarauksella. Perjantaina 24.9 8.30–11.30.

Ehdota meille seuraavaa pop up -rokotuspisteen paikkaa vastaamalla yhden kysymyksen kyselyyn sivuillamme.