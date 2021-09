Sulkapallon MM-kilpailut alkavat Vantaalla – mukana myös vantaalaisedustaja

Joonas Korhonen (vas.) ja Ville Lång.

Sulkapallon MM-kilpailut pelataan 26.9.-3.10. Vantaan Energia Areenalla. Kyseessä on täysin ainutlaatuinen tapahtuma, sillä MM-kilpailu pelataan nyt ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa, ja Euroopassakaan kisa ei ole ollut 14 vuoteen.

Myös Sudirman Cup -nimellä tunnettu MM-kisa tarjoaa kahdeksan päivän sulkapallospektaakkelin, jonka kansainvälinen tv-lähetys tavoittaa yli puoli miljardia kotitaloutta ympäri maailmaa. Energia Areenalle rakennetaan täysin ainutlaatuiset puitteet valoista ja yhdeksän kameran tv-tuotannosta lähtien.

Suomen joukkueessa nähdään paikallinen edustaja, kun vantaalainen Joonas Korhonen selvitti tiensä maajoukkueeseen. Rajakylän ja Länsimäen seudulta kotoisin oleva Korhonen kilpailee ensimmäisissä MM-kisoissaan.

”Suomen joukkue lähtee peleihin altavastaajan asemassa, sillä samassa lohkossa pelaavat sulkapallon mahtimaat kuten Kiina, Intia ja Thaimaa. Kovasta vastuksesta huolimatta tunnelma on korkealla. Ihan uskomattoman hienoa, että pääsimme mukaan kilpailuun. Ranska jäi kisasta pois, jolloin kilpailun järjestävälle isäntämaalle aukesi portti kisaan”, kertoo Korhonen.

Maajoukkueen päävalmentaja Ville Lång toivoo, että sulkapallon lajiprofiilia saataisiin nostettua Suomessa sen ansaitsemalle tasolle. Vaikka laji on suosittu monessa muussa maassa, Suomessa huippusulkapallo ei ole saanut jalansijaa suosituimpien lajien joukossa.

”Tämä kisa on suomalaisille pelaajille huikean hieno mahdollisuus. Meillä on nuori joukkue, ja monet eivät ole koskaan pelanneet maailman huippuja vastaan. Nyt kun vastaan tulee MM- ja olympiavoittajia, on oiva mahdollisuus päästä testaamaan omaa tasoa. Koronan vuoksi kisoja on ollut viime aikoina vähemmän, jolloin taitoja ei ole päässyt mittaamaan normaaliin tapaan. Emme tule vielä taistelemaan huippusijoituksista, mutta meidän pelaajillamme on mahdollisuus nousta huipulle. Huikea viikko tulossa”, fiilistelee Lång.

Myyrmäen Energia Areenalle luodut olosuhteet saavat runsaasti kiitosta Långilta ja Korhoselta.

”Vaikka halli on vähän pienempi kuin missä arvokisat yleensä pelataan, se on MM-kisaa varten silti erinomainen. Koronatilanteen huomioon ottaen hieman pienempi halli ei edes nyt haittaa.”

Suomi pelaa kisan A-lohkossa, ja joukkueen kisat alkavat ottelulla Kiinaa vastaan sunnuntaina 26.9 klo 10. Maanantaina 27.9. Suomi ottaa mittaa Thaimaasta klo 16 ja keskiviikkona 29.9. vastassa on Intia klo 16. Kunkin lohkon kaksi parasta maata jatkavat pudotuspeleihin, jotka alkavat perjantaina 1.10.

Suomen otteluita ja Sudirman Cupin finaalia voit seurata myös YLE:n kanavilla. Pelit näytetään suorana suomeksi selostettuina Yle Areenassa ja finaali myös TV2 3.10.2021 klo 22 alkaen.

Osta liput tapahtumaan https://www.lippu.fi/artist/sulkapalloliitto/

Lisätietoa osoitteesta https://bwfsudirmancup.bwfbadminton.com/