Tikkurilassa on kaikki! Urbaani keskusta kasvaa vanhaa kunnioittaen

Tikkurilaan on rakennettu viime vuosina uusia asuntoja 6 000 asukkaalle ja työpaikkoja noin 2 000 työntekijälle. Parhaillaan nähtävillä oleva kaavarunko mahdollistaa kasvun yhdessä Vantaan pääkeskuksista vielä 10 000 uudella asukkaalla.

Kuvassa Tikkurilan kävelykeskustaa. Vasemmalla kaupungintalo, keskellä Dixin toimisto- ja liikekeskus, oikealla vastavalmistunut Tikkurilan kirkko.

Tikkurilan keskusta on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana huimasti. Toimisto- ja liikekeskus Dixi palvelee alueella asioivia ja sen asemasilta yhdistää keskustan radan itäpuoliseen Jokiniemeen toimien samalla junamatkustajien odotustilana. Suomen kolmanneksi vilkkain Tikkurilan juna-asema kasvaa edelleen matkustajamääriltään ja matkakeskuksesta löytyy junien ja bussien lisäksi tulevaisuuden Vantaan ratikka. Kaupungintalon viereinen tori ja kävelykatu edistävät kaupunkielämää. Jokirannan alue uudistuu osio kerrallaan kaupunkilaisten keitaaksi.

Suomen keskustakehittämisen ammattilaiset kokoontuvat keskiviikkona 29.9. jokavuotiseen Elävät kaupunkikeskustat ry:n järjestämään kaupunkikeskustakonferenssiin Tikkurilaan. Tilaisuuden avaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

- Tikkurila on tällä hetkellä Suomen kiinnostavin keskusta! toteaa Elävät kaupunkikeskustat ry:n toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen ykskantaan.

Konferenssin järjestelyistä yhteistyössä Vantaan kaupunkisuunnittelun ammattilaisten kanssa vastannut aluearkkitehti Johanna Rajala odottaa keskustakehittämisen ammattilaisten kohtaamista innolla.

-Luvassa on monipuolinen kattaus mielenkiintoisia kohteita ja innostavia puheenvuoroja. Haluamme haastaa myös osanottajia aktiiviseen keskusteluun ja jakamaan kokemuksia keskustojen kehittämisestä, Rajala kuvailee.

Palkittu Tikkurila

Vantaan Tikkurilalle myönnettiin Elävät kaupunkikeskustat ry:n myöntämä keskustapalkinto vuonna 2019. Palkitsemisperusteissa todetaan, miten ”Tikkurilassa ei ole tavoiteltu yhtenäistä kaupunkikuvaa, päin vastoin. Houkuttelevuus syntyy vastakkaisuuksista ja ajallisista korosteista rohkealla otteella.”

Tikkurilan ydinkeskustan julkisten ulkotilojen suunnittelukohde palkittiin puolestaan Vuoden 2017 Ympäristörakenteena ja Tikkurilantori Vuoden 2017 Kuntatekniikan saavutus -tunnuksella.



Keravanjoen padon purku palkittiin Vuoden projektiteolla 2019 sekä RIL-palkinnon 2019 jaetulla toisella sijalla. Viime vuosisadan alussa rakennettu pato purettiin osittain ja Tikkurilan koski ennallistettiin luonnonmukaisen kaltaiseksi osana jokirannan kunnostusta.



Vuonna 2020 valmistunut uusi Tikkurilan kirkko kisaa parhaillaan kansainvälisestä Mies van der Rohe -arkkitehtuuripalkinnosta yhdeksän muun suomalaiskohteen kanssa.

Kuvassa Tikkurilan jokirantaan vuosi sitten valmistunut Åvikin leikkipuisto, jonka teemana on "kaislikossa suhisee".

Elinvoimainen Tikkurila

Elävät kaupunkikeskustat – yhdistys julkistaa vuosittain valtakunnallisen elinvoimalaskennan tulokset. Laskentaa on tehty yli 40 suomalaisessa kaupunkikeskustassa. Vantaa osallistui laskentaan vuonna 2020 neljättä kertaa. Vuoden 2020 tulokset osoittavat, että Vantaan keskustojen elinvoima on koko maan tuloksiin verrattuna hyvä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta ja erityisesti Tikkurilassa tyhjien liiketilojen osuus on pieni. Tutustu elinvoimalaskennan tuloksiin tarkemmin.

Ratikan reitillä

Suunnitteluvaiheessa oleva Vantaan ratikka on Vantaan suurin kaupunkikehityhanke tulevina vuosikymmeninä. Ratikan reitti kulkee Helsingin Mellunmäestä Hakunilan, Tikkurilan, Jumbon ja Aviapoliksen kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.



Ratikka yhdistää paitsi kaupungin itäisimmät osat raideliikenteen piiriin, se on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun raideverkostoa. Ratikan matkustajista vaihtajia on 80 prosenttia, ja niistä 50 prosenttia vaihtaa Tikkurilassa. Vantaan ratikalla on kolme pysäkkiä Tikkurilan keskusta-alueella. Tikkuraitin pysäkki on Kielotie 13:n hybridin ja Tikkuraitin kävelykadun vieressä.