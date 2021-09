Kuusijärvellä tutustutaan retkeilyyn ja juhlistetaan 10-vuotiasta Sipoonkorven kansallispuistoa

Kuusijärvellä juhlistetaan 10-vuotiasta Sipoonkorven kansallispuistoa lauantaina 9.10. klo 11 – 15.

Parikymmentä luonto- ja retkeilyalan toimijaa on mukana Vantaan kaupungin järjestämässä Portti luontoon -retkeilytapahtumassa.

”Tapahtumassa jaetaan tietoutta luontoharrastuksen tueksi, ja sieltä voi löytää myös uuden tavan luonnon kokemiseen. Lähivuosina Vantaan kaupunki kehittää edelleen Kuusijärven ulkoilualuetta matalan kynnyksen luonto- ja hyvinvointikohteena sekä porttina kansallispuistoon”, kertoo Kuusijärven ulkoilupuiston koordinaattori Anniina Laitala Vantaan kaupungilta.

Kuusijärvellä voi muun muassa kokeilla ohjatusti metsäjoogaa, kylmäuintia ja fatbikepyöräilyä. Esillä on retkeilystä ja ulkona yöpymisestä kiinnostuneille Tentsile - puumajoite ja riippumattoja. Ohjelmassa on myös savusaunojen ja partiotoiminnan esittelyä, kuntoilua luonnossa ja opastettuja kävelykierroksia Sudentassun sillalle, sekä retkineuvontaa Sipoonkorpeen ja muualle pääkaupunkiseudulle. Tapahtuma sopii kaikille retkeilystä kiinnostuneille ja harrastajille.

Sipoonkorven kansallispuisto täyttää pyöreitä

Sipoonkorven kansallispuistoa juhlitaan samana päivänä myös Sipoon kunnan Korvenportin parkkipaikan avajaisissa klo 12.30-15.00 (Knutersintie 256). Ohjelmassa on muun muassa Metsämieli-rastirata ja metsäjumppaa. Paikan päällä voi myös nähdä Sipoon oman maskotin Sibbe-suden. Kansallispuistoa hoitavan Metsähallituksen asiantuntijoita on mukana molemmissa tapahtumissa ja Metsähallituksen sosiaalisen median kanavissa kerätään Sipoonkorven retkimuistoja.

”Sipoonkorven kansallispuisto on kasvattanut suosiotaan roimasti 10 vuoden aikana. On hienoa, että kansallispuistoa juhlitaan sekä Vantaalla että Sipoossa. Vantaan kaupunki ja Sipoon kunta ovat aktiivisesti lisänneet luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia kehittämällä palvelukeskittymiä ja liikenneyhteyksiä. Tällä on tärkeä merkitys asukkaiden virkistäytymiselle ja kestävälle luontomatkailulle”, kertoo Metsähallituksen puistonjohtaja Harri Karjalainen.

Packalén Busin Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off –retkibussilla on mahdollista vierailla Korvenportilla ja Kuusijärvellä tapahtumapäivänä veloituksetta. Bussiin voit hypätä linjan kääntöpaikoilta Tikkurilan asemalta tai Sipoon Nikkilästä, sekä kaikilta 12 pysäkiltä matkan varrella. Kuusijärvellä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja, joten joukkoliikenneyhteyksiä suositellaan käytettävän.

Kuusijärven Portti luontoon -retkeilytapahtuman järjestää yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Aviapartio, Bike Rental Finland, Cafe Kuusijärvi, Honkalintu Tentsile EcoCamp, Forestmymind, Kartanon kummit ry, KuntoKojootti, Kuusijärven Jääkarhut ry, Metsähallitus, Naturkai, Packalén Bus Oy, Retkipaikka, Uudenmaan Erämatkat Oy, UUVI, Varustenet, Vantaan Latu ja Polku ry, Vantaan Sydän ry ja Visit Vantaa.

Bussin aikataulu: www.sipoo.fi/hoponhopoff

Lisätietoa tapahtumista: tapahtumat.vantaa.fi ja tapahtumat.sipoo.fi