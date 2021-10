Hiilidiili-merkillä lisää tietoa ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista

Hiilidiili-merkki on näkynyt Vantaan varhaiskasvatuksen, koulujen sekä oppilaitosten ruokailuissa elokuusta alkaen.

Veromäen koulun 5.-luokkalaiset, Ellen, Linnea ja Aada, tietävät Hiilidiili-merkin ilmastoystävällisemmat vaihtoehdot ruokalinjastossa.

Hiilidiili-merkki kiinnittää huomion ilmastoystävällisiin valintoihin. – Ruokailussa merkin saavat ne lounaat, joiden hiilijalanjälki on keskivertoateriaa 30 % pienempi, ympäristökonsultti Noora Ilola kertoo. Hiilidiili on kehitetty yhdessä Vantaalle ateriapalveluita tuottavien Vantin ja Palmian kanssa. Merkin tarkoitus on nostaa linjastoista esille ilmastolle ystävällisempiä vaihtoehtoja ja näin opettaa lapset ja nuoret tunnistamaan ilmastotekoja.

Veromäen koululla on torstaina tarjolla kahdenlaista hernekeittoa. Hernekeitto soijarouheella on saanut Hiilidiili-merkin. Mitähän Hiilidiili tarkoittaa? – Sitä, että ruuassa on 30 % vähemmän eläinten lihaa, 5.-luokkalainen Linnea arvelee. Kun pohditaan, mitä “hiili” siinä voisi kertoa, oppilaat vastaavat, että se liittyy jotenkin ruokaan.

Luokassa on kyllä puhuttu hiilijalanjäljestä, opettaja Heli Peltonen-Räty toteaa. – Esimerkiksi niin, että omenasta tulee pienempi hiilijalanjälki kuin possusta. Aihetta on käsitelty esimerkiksi kotitalouden tunneilla. Peltonen-Rädyltä oppilaat ovat kyselleet merkistä ja infolapuista, mutta kouluarki on niin hektistä, ettei hän ihmettele, jos aihe on mennyt monelta ohi. – Tarvittaisiin enemmän keskustelua luokissa, mitä Hiilidiili tarkoittaa.

Linnean ja luokkatovereiden Aadan ja Ellenin lempiruokia ovat muun muassa nugetit, uunimakkara ja kalapuikot. Pohdimme, että yksikään näistä ei ole tainnut saada Hiilidiili-merkkiä. Valitsisivatko he ruuan merkin vuoksi? – Jos en tykkää siitä ruuasta, niin en, Linnea toteaa realistisesti. – Jos se on uusi ruoka, niin maistaisimme vähän, Aada ja Ellen lisäävät.

Vierumäen koulun ruokalassa nautitaan hovibroileri- tai kasviskastiketta ja täysjyväpastaa, joista jälkimmäinen on saanut Hiilidiili-merkin. Minna Toura keittiöstä (Vantti) näyttää keittiön seinällä listaa, josta kätevästi näkee kuukauden Hiilidiili-ruuat. Kasvisruoka on aina ensin tarjolla linjastolla. – Hiilidiili on mielestäni hyvä juttu. Lapset ovat myös kyselleet meiltä, mitä merkki tarkoittaa, Toura sanoo. Myös Mika Hahtiperälle Veromäen koulun keittiöstä (Palmia) aihe oli tuttu entuudestaan. – Hiilimerkin myötä on tullut enemmän infoa esille, Hahtiperä toteaa. Ruokavalintoihin merkki ei ole heidän mukaansa vielä vaikuttanut. – Lapsille tärkeintä on ruuan maku ja ulkonäkö, Toura summaa.

Veromäen koulun keittiöstä Palmian Mika Hahtiperä ja opettaja Heli Peltonen-Räty arvostavat, että Hiilidiili-merkillä ohjataan kohti ilmastoystävällisempiä valintoja.

Ruokailun ilmastotyö jatkuu Vantin ja Palmian kanssa. Ilolan mukaan on vielä aikaista nähdä merkin vaikutuksia. Merkin tueksi kaavaillaan opettajille kasvatusmateriaalia, ja lasten ja nuorten mielipiteet otetaan huomioon reseptien kehittämisessä.