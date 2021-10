Kaupunginhallituksen pöydällä strategia ja äänestyspaikat

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 4.10.2021 pidettävässä kokouksessaan Vantaan kaupungin tulevan strategian luonnosta. Kesän vaaleissa valitun ja syksyllä työnsä aloittaneen uuden valtuuston myötä kaupunki saa uuden strategian kaudelle 2022-2025. Kaupunkistrategiaa on valmisteltu kuluvan vuoden alusta alkaen kaupungin johtoryhmän, henkilöstön, kuntalaisten, yritysten, järjestöjen, kaupungin vaikuttamistoimielinten ja laajan muun asiantuntijajoukon kanssa. Strategiasta on määrä päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.2021 ja kaupunginvaltuustossa 31.1.2022, ja strategian on tarkoitus astua voimaan helmikuun alussa 2022. Valtuusto käsitteli virkamiesluonnosta elokuun strategiaseminaarissa, ja yksityiskohtaiseen valmisteluun ollaan perustamassa neuvottelukunta, joka vie luonnosta eteenpäin. (Esityslistan kohta 14.)

Tammikuussa 2022 pidetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustoon 69 valtuutettua. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kaupunginhallitus. Lisäksi kaupunginhallitus päättää ennakkoäänestyksen paikoista. Kaupunginhallitus keskustelee kokouksessaan vaalipäivän sekä ennakkoäänestyksen äänestyspaikoista. Aluevaalit pidetään 23.1.2022 ja ennakkoäänestys 12.-18.1.2022. Vantaan äänestyspaikat on suunniteltu siten, että äänestäjien on helppo käyttää äänioikeuttaan. Paikat sijaitsevat hyvien yhteyksien äärellä eri puolilla kaupunkia sellaisissa sijainneissa, joissa ihmisiä muutenkin liikkuu. Vantaalle on tulossa 68 äänestyspaikkaa, yksi kullekin äänestysalueelle, sekä 12 ennakkoäänestyspaikkaa. (Kohta 7.)

Kaupunginhallitus keskustelee myös Vantaan ratikan seurantaryhmän asettamisesta toimikaudelle 2021-2023. Kaupunginhallitus päätti keväällä 2020 perustaa kaupunginhallituksen seurantaryhmän ratikkaa varten, ja nyt keskustellaan seurantaryhmän jatkamisesta. Vantaan ratikka on niin merkittävä hanke, että on katsottu kaupunginhallituksen jäsenistä koostuvan seurantaryhmän olevan tarpeen virkamiehistä kootun seurantaryhmän lisäksi. Vantaan ratikan investointipäätös on määrä tuoda valtuuston päätettäväksi 2023 ja rakennustyöt voitaisiin aloittaa seuraavan vuonna, jolloin ratikalla pääsisi kulkemaan aikaisintaan vuonna 2028. (Kohta 11.)

Katso esityslistasta kaikki asiat, joita kaupunginhallitus käsittelee lokakuun ensimmäisessä kokouksessaan.