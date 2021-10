Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2021 on Jouko Karjalainen

Vantaan kaupunki haki jo 14. kerran ehdokkaita Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi elokuun loppupuolella. Ehdotuksia saatiin lähes kolmekymmentä.

Tittelin saajaksi valittiin ehdokkaiden joukosta Päiväkummussa asuva Jouko Karjalainen. Valinnassa painotettiin hänen tekemäänsä vapaaehtoistyötä.

Karjalainen toimii muun muassa näkövammaisten pyöräilykaverina. Ajo tapahtuu tandempyörällä, ja vaatii monia taitoja, kun tandemilla ajaessa on liikenteen seuraamisen lisäksi kyettävä luomaan turvallinen ja luottavainen olo mukana pyöräilevälle.

Karjalainen on järjestänyt myös useita pyöräilytapahtumia. Vuonna 2010 hän järjesti kehitysvammaisten pyöräilytapahtuma Myötätuulen viestin, vapaaehtoistoiminnan vuonna 2011 Napapiirin vapaaehtoisten juhannuspyöräilyn ja kuutena vuonna kaikille avoimen Tour de Vaivaisukot -tapahtuman, jossa ajetaan 50 kilometrin ja 120 kilometrin matkat Keski-Pohjanmaalla, vaivaisukkojen mailla. Tapahtuman osana on aina ollut myös köyhyysseminaari. Ensi kesänä on suunnitelmissa järjestää muun muassa seitsemäs Tour de Vaivaisukot -tapahtuma sekä pyöräretki Kolilla ja Pielisen rannoilla. Tapahtumista Karjalainen tiedottaa perustamallaan Facebook-sivulla nimeltä Suomen Sosiaalipyöräjäin Seura – kansanterveydelle.

”Haluan toiminnallani madaltaa kynnystä pyöräilyyn - myös pitkien matkojen pyöräilyyn”, Karjalainen kertoo.

Järjestämiensä tapahtumien lisäksi hän osallistuu muihin pyöräilytapahtumiin ja pyöräilee kaikki pääkaupunkiseudulle suuntautuvat arki- ja asiointimatkansa, vuoden ympäri. Ennen jäämistään eläkkeelle THL:n tutkijan tehtävästä hän pyöräili myös työmatkansa ja monet työasiamatkansa.

”Jouko Karjalainen on osallistunut pyöräilyn edistämistä koskevaan keskusteluun ja painottanut pyöräilijöiden vastuullisuutta. Pyöräily ei saa hänen mielestään kaventaa jalankulkijoiden oikeuksia tai uhata luontoarvoja”, kertoo häntä Vuoden pyöräilijäksi ehdottanut Jussi Särkelä.

Voittaja palkittiin tiistaina 5.10. kaupungintalolla kunniakirjalla ja lahjakortilla. Palkinnon luovutti väliaikaisena kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana toimiva Henry Westlin.

Lisäksi ehdokkaita esittäneiden kesken arvottiin kolme sarjakorttia uimahalliin. Voittajiin on otettu yhteyttä.

Voittajan valitsi Vantaan kaupungin asiantuntijoiden ja Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) ry:n muodostama Poljin-ryhmä.

Kuva: Vuoden vantaalainen pyöräilijä Jouko Karjalainen toimii pyöräilykaverina näkövammaiselle Merja Hanskille.