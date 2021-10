Drive-in leffoja Hakunilassa Halloween-viikonloppuna

Vantaan kaupunki ja Pop Up Kino Helsinki esittävät drive-in elokuvia 29.10.–31.10. Hakunilan urheilupuistossa.

Vastaava tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, jolloin suurin osa näytöksistä myytiin loppuun. Suuren kysynnän vuoksi tunnelmallisia drive-in elämyksiä järjestetään nyt uudestaan. Tapahtuman ohjelmassa on viisi kiinnostavaa syksyn uutuuselokuvaa.

Perjantai 29.10.

18:30 007 No Time to Die (2 h 43 min, K-16)

Lauantai 30.10.

18:00 ENSI-ILTA: Hytti nro 6 (1 h 47 min, K-7)

20:45 HALLOWEEN SPECIAL: Candyman K-16 (1 h 32 min, K-16)

Sunnuntai 31.11.

17:00 Ryhmä HAU (1 h 24 min, K-7)

19:45 Peruna (1 h 49 min, K-7)

Hakunilan urheilupuiston drive-in teatteriin otetaan 80 autoa näytöstä kohden. Liput myydään autokohtaisesti. Kun autossa on yhdestä kolmeen matkustajaa, liput maksavat 25 euroa. Jos matkustajia on neljästä kuuteen, peritään portilla 10 euron lisämaksu. Liput näytöksiin kannattaa ostaa etukäteen verkkokaupasta: https://holvi.com/shop/popupkino/section/drive-in-hakunila/

Yleisön toivotaan saapuvan paikalle viimeistään puoli tuntia ennen esityksen alkua. Näytöksen alettua katsomoon ei enää oteta autoja. Elokuvien äänet lähetetään autoradioihin radiolähettimellä. Tapahtuma on tarkoitettu alle kaksi metriä korkeille autoille. Korkeammat autot sijoitetaan katsomossa takariviin. Esityksen aikana tyhjäkäynti on sallittu vain välttämättömässä tilanteessa. Etukäteen kannattaa selvittää, miten ajoneuvon valot saa kytkettyä pois, siten että radio on päällä.

Tapahtuma toteutetaan Pop Up Kino Helsingin ja Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden yhteistyönä. Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/634697997893010