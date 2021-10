UusiDuuni 2021 -virtuaalinen rekrytointitapahtuma yhdistää pääkaupunkiseudun työpaikat ja tekijät

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing

Syksyn isoin rekrytointitapahtuma, UusiDuuni 2021, järjestetään 3.11.2021. UusiDuuni 2021 on ensimmäinen Espoon, Helsingin ja Vantaan työllisyyspalveluiden, Uudenmaan TE-palvelujen sekä koulutuskuntayhtymien Stadin AO:n, Varian ja Omnian yhteinen rekrytointitapahtuma.

Tapahtuman tavoitteena on yhdistää työpaikat ja tekijät tehokkaalla, helposti lähestyttävällä tavalla sekä tarjota monipuolisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

Tapahtuma järjestetään virtuaalisella Liveto-alustalla, jossa jokaiselle työnantajalle on varattu virtuaalinen ständipaikka. Vaikka tapahtumassa ei ole fyysistä kontaktia, se on vuorovaikutteinen kokonaisuus, jonka tavoitteena ovat henkilökohtaiset kohtaamiset. Tapahtuman aikana työnantajilla on mahdollisuus haastatella työnhakijoita henkilökohtaisesti ja työnhakijat voivat varata henkilökohtaisen keskustelun itseään kiinnostavien työnantajien kanssa.

Monta mahdollisuutta löytää työpaikka

Tapahtumassa on noin sata työnantajaa usealta eri toimialalta esittelemässä avoimia työpaikkoja ja etsimässä työntekijöitä. Avoimet työpaikat ovat ammatillista tai suorittavaa työtä; ne eivät välttämättä edellytä koulutusta tai aiempaa työkokemusta. Tilaisuudessa voi osallistua eri teemoilla alustettuihin workshoppeihin ja cv-klinikoihin tai kuunnella mielenkiintoisia työnantajaesittelyitä ja onnistumistarinoita. Tapahtumassa on mahdollista tutustua myös koulutuksen järjestäjien Omnian, Stadin AO:n ja Varian monipuoliseen tarjontaan osaamisen kehittämisessä ja työllistymistä edistävissä palveluissa sekä kuulla oppisopimuksen vaihtoehdoista työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Kutsu UusiDuuni 2021 -tapahtumaan on lähetetty yhteensä yli 42 000 helsinkiläiselle, espoolaiselle ja vantaalaiselle työttömälle. Itse tapahtumaan mahtuu 3 000 työnhakijaa.

Tavoitteena työllistäminen

Idea UusiDuuni -rekrytointitapahtumaan lähti Työllisyys Espoon tapahtumakoordinaattori Tarja Halttusen ajatuksesta. ”Työnantaja- ja työnhakijamarkkinat ovat pääkaupunkiseudulla hyvin samanlaiset. Miksi emme yhdistäisi Espoon, Helsingin ja Vantaan resurssit, osaaminen ja voimavarat?”, mietti Halttunen. ”Kun yhdistimme voimamme, voimme tehdä kaikkia osallistujia parhaiten palvelevan rekrytointitapahtuman”, Halttunen lisää. Kun kaikki mukaan toivotut tahotkin näyttivät Halttusen idealle vihreää valoa, tapahtuman suunnittelu saatiin voimalla käyntiin.

”Odotusarvot tapahtumalle ovat korkealla erityisesti työllistymisen suhteen. Toivomme työnhakijoiden ja työnantajien kesken paljon tapaamisia, jotka johtavat rekrytointeihin jo itse tapahtumapäivänä tai ainakin jatkokeskusteluihin”, Tarja Halttunen kertoo. ”Toivon vilpittömästi, että UusiDuuni -tapahtuma saa jatkoa, kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessa”, Halttunen lisää toiveikkaasti.

UusiDuuni 2021 -tapahtuman järjestävät Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Uudenmaan TE-palvelut, StadinAO, Varia ja Omnia.

