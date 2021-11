Huokoinen ele -näyttely Artsissa luo katsauksen tämän hetken performanssitaiteeseen

Vantaan taidemuseo Artsin syksyn näyttely käsittelee performanssitaidetta Suomessa viimeisen 20 vuoden ajalta.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Taideyliopiston LAPS maisteriohjelman kanssa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Artsi on vuodesta 2016 lähtien erikoistunut muun toimintansa ohella katu-, graffiti- ja performanssitaiteeseen.

Performanssi ja miten se tehdään

2000-luvun alusta alkaen taidekentällä on tapahtunut murros, jossa performanssitaide on siirtynyt toimimaan uusissa ympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa. Tarkkoja määritelmiä pakeneva ja itseään uudistava performanssitaide on astunut taidemaailman reunoilta sen valokeilaan, instituutioiden ulkopuolelta suurten taidemuseoiden näyttelysaleihin.

Huokoinen ele -näyttely esittelee sekä vanhempia että uusia teoksia, erityisesti viimeisten vuosien ajalta. Mukana on lähes kolmekymmentä taiteilijaa opiskelijoista alan konkareihin. Näyttelyn ovat kuratoineet Taideyliopiston LAPS maisteriohjelman professori Tero Nauha ja Artsin näyttelyamanuenssi Christine Langinauer.

– Artsin näyttely pohtii, mitä kaikkea performanssi voikaan olla? kertoo Christine Langinauer. - Miten sitä voi esitellä museossa? Miten hetkellinen taide esitellään itseään pidemmässä näyttelyssä?

- Performanssitaide ei ole toimintaa, jossa etsitään tai ylitetään sopivuuden rajoja, vaan paremminkin kyse siitä, miten tuo ylitys tai muutos tehdään, jatkaa toinen kuraattori Tero Nauha.

Näyttelyyn liittyy pysyvän esittelyn lisäksi useita performanssitapahtumia. Tapahtumia järjestetään 11.11., 12.11., 25.11., 4.12., 22.1. ja 23.1. Performanssitapahtumista tiedotetaan tarkemmin Vantaan taidemuseo Artsin nettisivuilla,Artsin Facebookissa ja Artsin Instagramissa.

Näyttely on avoinna 12.11.2021.–23.1.2022.

Vantaan taidemuseo Artsi, Myyrmäkitalo, Paalutori 3.

Aukioloajat: ti, ke, pe klo 11–18, to klo 13–20, la–su klo 11–16. Ma suljettu.

Vapaa pääsy. Poikkeukset aukioloajoissa: Suljettu juhlapyhinä. Tarkista poikkeukset aukioloajoissa Artsin nettisivuilta tai Artsin Facebook-sivuilta.

Teksti: Eeva Hytönen

Kuva: Näyttelyssä on mukana Antti Ahosen dokumenttivalokuvia performanssitaiteesta Suomessa vuosilta 2001–2021. Kuvassa Jack Pavlikin teos Ikeaball, 2014. Kuvaaja: Antti Ahonen