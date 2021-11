tiedote 3.11.2021

Perättömän ilmiannon vuoksi Mikkolan koululla poliiseja paikalla - ei vaaraa

Mikkolan koululla on tänään keskiviikkona 3.11. paikalla useita poliisipartioita, koska hätäkeskukseen tehtiin iltapäivällä perätön ilmoitus uhkatilanteesta. Poliisi on vahvistanut tiedon, että kyseessä on perätön ilmianto. Mitään vaaraa ei ole havaittu eikä kukaan ole vahingoittunut.

”Perättömän vaarailmoituksen tehnyt koulun oppilas on tavoitettu ja puhutettu. Poliisi jatkaa tapauksen motiivin selvittämistä yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa”, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitter-tilillään.