Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle kansainvälisen naisverkoston tunnustus

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen on saanut kansainvälisen naisverkoston IWF:n Women Who Make a Difference -palkinnon, joka myönnetään merkittävästä yhteiskunnallisesta työstä. Tänä vuonna International Women's Foundation IWF myönsi Viljasen lisäksi viisi muuta tunnustuspalkintoa Barbadokselta, Ghanasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista tuleville naisille.

- Olen erittäin iloinen tästä upeasta palkinnosta, joka osaltaan tukee naisten aseman vahvistumista yhteiskunnissa, Viljanen sanoo.

Palkintoperusteissa todetaan, että Viljanen on osoittanut aitoa johtajuutta merkittävällä urallaan, tasa-arvon edistäjänä ja verkoston jäsenenä. Hän on rikkonut lasikaton useita kertoja urallaan. Lisäksi Viljanen on kaupunginjohtajan roolissa ollut koronakriisin keskipisteessä: hallinnut kansalaisten huolenaiheita ja reagoinut niihin, toteuttanut kriisiin liittyviä terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä sekä etsinyt tapoja tukea vaikeuksissa olevia yrityksiä. Kriisistä huolimatta hän on aina onnistunut välittämään positiivista energiaa.

- Olen työskennellyt pitkään suomalaisessa julkishallinnossa niin ministeriöissä kuin kaupungeissakin. Olen iloinen siitä, että näiden vuosikymmenten aikana naisten asema on Suomessa ja maailmassa kehittynyt ja yhä useammat naiset ovat johtavissa asemissa. Naisten aseman vahvistuminen yhteiskunnassa lisää yhteiskunnan tasa-arvoisuutta. Meidän täytyy kuitenkin olla valppaana ja demokratioiden tulee puolustaa arvojaan, jottei hyvä kehitys taannu, sanoo Ritva Viljanen kiitospuheessaan.

Aiemmin Women Who Make a Difference -palkinto on myönnetty muun muassa suurlähettiläille, ministereille, kuvernööreille ja muille johtajille ympäri maailmaa.

Viljanen on pitkään ollut aktiivinen jäsen paikallisverkosto IWF Finlandissa. Vuonna 1974 perustettu International Women's Forum IWF on kutsuverkosto, joka koostuu menestyneistä naisista eri puolilta maailmaa. Verkoston tehtävänä on edistää naisten johtajuutta ja puolustaa tasa-arvoa maailmanlaajuisesti.

