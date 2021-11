Vantaa Euroopan nouseva innovaatiokaupunki -kisan kärkikolmikossa

Vantaa on yksi kolmesta Euroopan innovaatiopääkaupunki -kilpailun Euroopan nouseva innovaatiokaupunki –sarjan finalistista. Euroopan Innovaationeuvosto julkisti finalistit tänään. Semifinaalivaiheessa kunnianosoituksesta oli kisaamassa kahdeksan kaupunkia eri puolilta Eurooppaa.

– Vantaa on vahvasti kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa julkiset ja yksityiset toimijat puhaltavat yhteen hiileen ja luovat jatkuvasti uutta rakentaen yhteistä kaupunkiamme. On hienoa päästä kertomaan kaikesta kiinnostavasta, mitä kaupungissamme tapahtuu. Tämä kilpailu on siihen loistava kansainvälinen tilaisuus, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Euroopan Innovaationeuvosto palkitsee tänä vuonna kaupunkeja kahdessa asukaslukuun perustuvassa kategoriassa. Se on jo useiden vuosien ajan valinnut Euroopan innovaatiopääkaupungin yli neljännesmiljoonan asukkaan kaupunkien joukosta. Uudessa Euroopan nouseva innovaatiokaupunki -sarjassa palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkinnosta voivat kisata kaupungit, joissa on 50 000–249 999 asukasta.

Euroopan innovaatiopääkaupunki palkitaan miljoonan euron tunnustuksella, ja Euroopan nouseva innovaatiopääkaupunki -sarjan voittaja saa voitostaan 500 000 euroa.

Voittajakaupungit julistetaan Euroopan Innovaationeuvoston The European Capital of Innovation Awards -tapahtumassa 24.–25. marraskuuta. Ehdolla olevia kaupunkeja ja tapahtumaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksella #iCapitalAwards.

