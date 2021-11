Hakunilan kartanoalueen laajentunut ravintolatoiminta kilpailutetaan

Vantaan kaupungin tilahallinta etsii vuokralaista Hakunilan kartanoalueella sijaitsevaan Pehtoorin kahvilarakennukseen sekä juhlatilaksi peruskorjattavaan isoon talliin. Tarjouksia odotetaan 30.11.2021 klo 12 mennessä.

Vuokrauksen kohteena olevat tilat Pehtoorin talossa ovat noin 200 m2 sisältäen keittiö-, myynti-, asiakas- sekä sosiaalitilat. Asiakastiloina toimii neljä erikokoista salia, joita voidaan vuokrata myös yksittäin tai yhdessä erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Asiakastiloissa on noin 60 asiakaspaikkaa. Isossa tallissa on kaikkiaan noin 212 m2 sisältäen asiakastilat, keittiön aputiloineen sekä wc-tilat. Tallin henkilömäärä on maksimissaan 150 henkilöä, asiakaspaikkoja on 130.

Tarjouspyyntö ja tarkemmat tiedot löytyvät Vantaan nettisivuilta osoitteesta www.vantaa.fi/vuokrattavana.

Vuokralaisen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kokemus kahvila- ja ravintolatoiminnasta, toiminnan vastuuhenkilöiden ammattitaito ja referenssit sekä toimintasuunnitelman laatu.

Vuokrattavat tilat kaksinkertaistuvat aiemmasta, minkä vuoksi alueen toiminnot joudutaan avaamaan kilpailutukselle uudelleen.

Håkansbölen kartanon päärakennuksen kuntoa tutkitaan ja korjausvaihtoehtoja selvitetään, sillä rakennusta odottaa laaja korjaus suunnitelmien mukaan vuosina 2024–2025.