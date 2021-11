”En ole koskaan kyseenalaistanut omaa ammatinvalintaani”

Varhaiskasvatuksen konkari Soile Ikäläinen-Nyman kokee työnsä päiväkodin johtajana hyvin mielekkääksi. Hän on tehnyt koko uransa töitä Vantaan kaupungilla ja toiminut lukuisissa erilaisissa varhaiskasvatuksen tehtävissä.

Soile Ikäläinen-Nyman toimii päiväkodin johtajana Urheilupuiston ja Lummepolun päiväkodeissa. Hänen vastuullaan on 30 työntekijää ja 140 lasta. Kahdenkymmenen vuoden aikana hän on ehtinyt työskennellä varhaiskasvatuksen opettajana ja erityisopettajana, hallinnon puolella hanketyössä ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana.

Viimeiset neljä vuotta Soile on toiminut päiväkodin johtajana. Mieluisinta työssä on pedagogiikan johtaminen.

- Tykkään työn monipuolisuudesta. Tämä on itsenäistä, mutta ei yksinäistä, työtä. On mahtavaa, että saan olla osa tätä upeaa työyhteisöä ja pystyn omalla toiminnallani varmistamaan laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen.

Soile kertoo olevansa ihmisten johtaja ja nauttivansa yhteistyöstä. Johtajana toimiminen pohjautuu hänen mukaansa vahvasti vuorovaikutukseen. Henkilöstön työssä onnistumiset tuovat Soilelle varmuutta siitä, että hän on onnistunut luomaan hyvät puitteet työnteolle.

- Tykkään siitä, että pääsemme henkilöstön kanssa yhdessä keskustelemaan, millaisena arki ja toiminta meillä näyttäytyy; mikä on varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa ja mihin ne meitä velvoittavat. Minulle on tärkeää pohtia, miten luon sellaiset rakenteet, että henkilöstöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään parhaalla mahdollisella tavalla.

Työssä on tärkeää luottamus ja hyvä vuorovaikutus

Soilelle on työyhteisöissä tärkeää lämmin ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä leikillinen ilmapiiri lasten, perheen ja työyhteisön kesken. Hän kokee korona-ajan lähityön mahdollistaneen hyvän yhteyden omaan työyhteisöön. Työn parhaiksi puoliksi Soile nimeää arjen kohtaamiset lasten ja henkilöstön kanssa.

- Harva tekee sellaista työtä, että avatessasi työpaikan oven, sinua vastaan juostaan huutaen nimeäsi ja tullaan halaamaan. Kyllä tässä työssä välitön palaute ja merkityksellisyys tulee esiin päivittäin.

Kollegojen vahva tuki ja mahdollisuus omien näkemysten peilaamiseen parijohtajan kanssa ovat Soilelle merkittäviä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. Hän tunnustaa olevansa huono sanomaan ei ja harjoittelevansa työn rajaamista.

- Olen yleensä monessa mukana ja innostun helposti. Toisaalta eniten työhyvinvointia tukee mieletön työyhteisö. Saan siitä voimaa päivittäin ja se on mieletön rikkaus. Olen todella ylpeä yksiköstä ja porukastani, jotka täällä työskentelevät. Olen onnekas, kun saan olla osa tätä työyhteisöä. Se on parasta työhyvinvointia.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen on kiinteä osa työnkuvaa

Soile kokee, että Vantaan kaupunki tarjoaa hyvät mahdollisuudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työtehtävien vaihtamiseen. Johtamiseen Vantaa tarjoaa lähiesimieskoulutusta ja valmennusta.

- Meillä on tosi hyvää ja laadukasta sisäistä koulutusta niin päiväkodin johtajille kuin henkilöstöllekin. Seuraan itse tosi aktiivisesti tarjontaa, myös Vantaan ulkopuolelta, ja yritän poimia sellaisia koulutuksia, jotka soveltuvat oman yksikön tarpeisiin. Esimerkiksi AVI järjestää hyviä luentoja liittyen esimerkiksi työssä jaksamiseen. Pääsen itse jatkuvasti kehittymään työssäni.

Soile suosittelee uusille esimiehille ”Esimiehenä vantaalla” -valmennusta, sillä se antaa äärettömän hyvät eväät työn alkutaipaleelle. Valmennuksessa pääsee tapaamaan eri toimialojen esimiehiä ja jakamaan kokemuksia moniammatillisesti. Soilen oma neuvo aloittaville päiväkodin johtajille on armeliaisuus itseään kohtaan.

- Itselleen täytyy antaa aikaa, työ opettaa. Jokaisella on mahdollisuus luoda omannäköisensä johtajuus. Se on samalla matka itseen, sillä työssä oppii ihan äärettömän paljon itsestään ja omista vahvuuksistaan, ja toisaalta niistä puolista itsessään, mitä täytyykin kehittää osana työtä.