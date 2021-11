Vantaan uuden verkkosivuston betaversio julkaistu

Vantaan kaupungin verkkosivusto vantaa.fi on uudistumassa keväällä 2022. Kehitysvaiheessa oleva sivusto on nyt julkinen osoitteessa beta.vantaa.fi. Sivustosta on mahdollista antaa palautetta.

Beta.vantaa.fi on Vantaan uuden verkkosivuston ensimmäinen versio, jota vielä rakennetaan sekä toiminnallisuuksien että sisältöjen osalta. Tässä vaiheessa sivusto sisältää sivuston tärkeimmät toiminallisuudet, joiden avulla sisältöä mahdollista koota, hakea ja suodattaa. Myös kieliversioiden testaus on mahdollista, vaikka ruotsin- ja englanninkielinen sisältö on vielä vähäinen. Kehitysvaiheessa sivustolla on päävalikon toiminnallisuudet ja palveluhakemistossa löytyy kaupungin palveluita. Myös ajankohtaisia sisältöjä on tuotu sivustolle. Sisältöä täydennetään jatkuvasti.

Vantaan kaupungin virallinen verkkosivusto on edelleen vantaa.fi, uusi sivusto korvaa nykyisen sivuston keväällä 2022.

Tavoitteena on kaupunkilaisia palveleva sivusto

Visuaalisilla ja rakenteellisilla elementeillä pyritään luomaan Vantaan palveluista yhtenäistä käyttökokemusta. Sivuston ulkoasu henkii vantaalaisuutta, suuralueet ja kaupunginosat tuodaan entistä paremmin esille. Vantaan tapahtumat ovat entistä selvemmin löydettävissä tulevalta sivustolta. Suunnittelun lähtökohtana ollut saavutettava käyttökokemus erilaisissa tilanteissa ja laitteissa.

Sivuston sisällöt on ryhmitelty palvelukokonaisuuksiin. Kunkin palvelun yhteydessä näytetään palvelua tarjoavat toimipisteet ja asiointipalvelut. Palvelun ohessa voidaan näyttää ajankohtaisia uutisia, blogeja sekä vaikuttamismahdollisuuksia.

Kehitä sivustoa kanssamme ja anna palautetta

Tutustu sivustoon ja anna kehitysehdotuksia. Saadun palautteen avulla keräämme tietoa siitä, mikä sivustolla jo toimii ja mitä meidän pitäisi ensisijaisesti kehittää.

Avaa vantaa.fi-verkkopalvelun kehitysversio beta.vantaa.fi.

Arvostamme palautettasi, vastaa kyselyyn.

Suojaamme yksityisyytesi, vastaamisen yhteydessä Vantaan kaupunki ei tallenna tunnistetietojasi, kuten IP-osoitetta.

Sivustouudistusta koskevat kysymykset: viestinta@vantaa.fi.