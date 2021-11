Uusi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila lähtee innolla mukaan kehittämään Vantaata

Tero Anttila aloittaa Vantaan kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana tammikuun alussa 2022. Kaupunginvaltuusto teki valinnan kokouksessaan 15.11.2021.

– Lämpimät onnittelut Terolle valinnasta Vantaa kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajaksi. Tervetuloa mukaan rakentamaan vahvasti kasvavaa Vantaata – luvassa on todella mielenkiintoisia ja monipuolisia haasteita, toivottaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön, katujen ja puistojen sekä toimitilojen ja kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, hallinnasta ja hoidosta.

– Vantaan uusi yleiskaava vastaa hienosti ilmastonmuutoksen kaupungeille asettamaan haasteeseen. Asumisen ja yritystoiminnan tiivistäminen raideliikenteen asemien ympärille sekä Vantaan monimuotoisiin keskuksiin on työtä kestävän kaupunkirakenteen ja elävän kaupunkikulttuurin puolesta. Tällaisessa kaupunkikehityksessä olen innolla mukana, Anttila kertoo.

Anttila toimii tällä hetkellä Helsingin Seudun Liikenteen joukkoliikenneosaston johtajana. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja diplomi-insinööri. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on WSP Finlandin varatoimitusjohtajana, Helsingin Bussiliikenteen toimitusjohtajana, Helsingin kaupungin liikelaitoksen bussiliikennejohtajana sekä Suomen Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtajana. Anttila on ollut mukana Vantaan kaupunginhallituksessa vuosina 1993–2002 sekä kaupunginvaltuustossa vuosina 1982–2004.

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan paikka oli haettavana 20.8.–16.9.2021 edellisen apulaiskaupunginjohtajan eläköidyttyä. Hakemuksia paikkaan tuli yhteensä 15 kappaletta. Neljää hakijaa haastateltiin ja heistä kaksi oli vielä henkilöarvioinnissa. Rekrytointia on hoitanut kaupunginhallituksen asettama toimikunta.