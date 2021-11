Vantaan elinkeinopäivässä tarkasteltiin työn murrosta ja tulevaisuuden kaupunkia

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari totesi, että maailma tarvitsee kansainvälisesti verkostoituneita, helposti saavutettavia ja osaamista tarjoavia liiketoimintaympäristöjä.

Maailma muuttuu – niin myös työ! Vantaan elinkeinopäivässä 23.11. meneillään olevaa murrosta arvioitiin niin Suomen, Vantaan kuin työympäristöjen kannalta.

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari totesi, että kaupungeilla ja käytännön tekemisen tasoilla on ratkaiseva merkitys muutosvoimiin vastaamisessa. Hän nosti esiin myös sujuvien liikenneyhteyksien merkityksen.

– Kun koronan jälkeinen lentoliikenteen elpyminen kiihtyy, on Vantaan Aviapolis paalupaikalla kansainvälisen liiketoiminnan ja investointien houkuttelemisessa Suomeen. Se on jo nyt maamme toiseksi suurin työpaikkakeskittymä 37 000 työpaikalla ja kansainvälisiä yrityksiä alueella on yli 600. Ratkaisevaa tulee olemaan jatkossa se, miten nämä isot ja pienet yritykset saadaan sitoutumaan Suomeen, Skinnari totesi.

– Aviapolikseen pitää kytkeä myös Tikkurila nopeiden raideyhteyksien solmukohtana. Digitaaliset alustaratkaisut ja muut kasvualat tarvitsevat liikkuvuutta niin lentäen kuin raiteilla.

Vantaa haluaa kasvattaa osaamista ja osaajia

Suorittava työ vähenee jatkuvasti, ja tuotteiden sijaan myydään yhä enemmän ratkaisuja. Asiantuntevat työntekijät sekä uuden oppiminen ja soveltaminen ovat yhä useammin menestyksen edellytyksiä. Yrittäjät Suomessa ja Vantaalla ovat jo kertoneet, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut yritysten kasvua ja liiketoimintaa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi, että osaajapulaan ja yritysten työntekijätarpeisiin vastaamista on pohdittu muun muassa Vantaan tulevassa strategiassa. Esimerkiksi työnhakijoiden tukemiseen panostetaan yhä vahvemmin.

Viljanen nosti myös esiin Tikkurilan Jokiniemeen suunniteltavan Oppimiskampuksen. Uudenlainen koulutuksen superkampus palvelee tulevaisuudessa opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia sekä yrityksiä. Laajan yhteistyöverkoston ja digitaalisten palvelualustojen kautta Oppimiskampus edistää jatkuvaa oppimista ja työvoiman kohtaantoa koko Vantaalla.

Muutokseen vastaamisessa tarvitaan yhteistyötä ja uusiutumiskykyä

Valo Operator Groupin Jussi Paakinaho totesi hybridityöskentelyn tulleen jäädäkseen, mikä vaikuttaa kiinteistöiltä ja työskentely-ympäristöiltä edellytettäviin asioihin. Tähän muutokseen vastaamisessa kaivataan monipuolista yhteistyötä. Hyvä suunnittelu ja useiden toimijoiden yhteistyö tekevät kiinteistöistä joustavampia ja monipuolisempia.

– Vantaan Oppimiskampuksen suhteen on hienoa, että asiat halutaan tehdä yhdessä jo heti suunnitteluvaiheesta saakka, Paakinaho kehui.

Milttonin Jan Vapaavuori nosti esiin, että kaupunkien painoarvo kasvaa ja ne kiinnostavat myös temaattisesti yhä enemmän. LUT-yliopiston professori Kirsimarja Blomqvist puolestaan käsitteli työn murroksen mahdollisuuksia Suomelle.

Vantaan 45. elinkeinopäivän ohjelma päättyi Vantaa-mitalin myöntämiseen. Mitali on tunnustus, jolla Vantaa osoittaa kunnioitustaan ansiokkaasta toiminnasta, kuten Vantaan elinkeinoelämää kehittäneistä ja kaupunkia edistäneistä teoista. Vantaa-mitalilla palkittiin tänä vuonna Minttiravintolat Oy.