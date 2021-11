Koronarokotteen ottaminen yhä tärkeämpää, myös influenssarokotteita saatavilla ilman ajanvarausta

Jokaisen yli 12-vuotiaan tulisi viimeistään nyt hakea maksuton koronarokote, sillä oma riski sairastua koronavirustautiin nousee sitä mukaa, kun tartuntamäärät kasvavat.

Pääkaupunki­seudulle ja Varsinais-Suomeen palautettiin voimaan laajat maski- ja etätyö­suositukset 23. marraskuuta. Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan nyt korkeampi kuin kertaakaan koko epidemian aikana.



"Nyt on entistä tärkeämpää, että kaikki, jotka eivät vielä ole ottaneet koronarokotusta, ottavat sen. Rokotukset ovat paras keino välttää vakava covid19-sairaus ja vähentää tartuntariskiä", Vantaan kaupungin tartuntatautiylilääkäri Kirsi Valtonen sanoo.



Ajan rokotukseen voi varata helposti osoitteesta koronarokotusaika.fi, rokotuksen voi myös noutaa ilman ajanvarausta koronarokotuspisteeltä.

Influenssarokotuksia kohderyhmille rokotuspisteillä ilman ajanvarausta 1.12. alkaen

Jos et ole vielä saanut influenssarokotusta ja kuulut rokotusten kohderyhmään, niin joulukuusta 1.12. alkaen influenssarokotuksia on saatavilla ilman ajanvarausta koronarokotuspisteiltämme.



Neuvoloissa on tarjolla influenssarokotuksia ajanvarauksella vielä viikolla 50 neuvolan asiakkaille, jotka kuuluvat influenssarokotusten kohdejoukkoon. Ajanvaraus onnistuu osoitteessa Maisa.fi tai neuvolan puhelinpalvelun kautta.

Myyrmäki-hallin rokotustoiminta päättyy 30.11.

Myyrmäki-hallin viimeinen aukiolopäivä koronarokotuksille on tiistai 30.11. Rokotustoimintaa keskitetään jatkossa pisteille kätevien kulkuyhteyksien lähelle.



Kaikille Myyrmäki-halliin ajan varanneille tulee erillinen tekstiviesti korvaavasta ajasta ja paikasta, rokotusaika pyritään pitämään samana. Jatkossa Myyrmäen alueella rokotteita on saatavilla keskitetysti kauppakeskus Myyrmannin rokotuspisteeltä.

Rokotuspisteet ja ohjeet rokotuspaikalle saapumiseen

Ajanvarauksella:



Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1), ma-ti 8–18.30, ke-pe 8–16. Esteetön rokotuspiste.

Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10, ma-ti 8–18.30 marraskuun ajan, ke-pe 8–16 Huom! 29.-30.11. rokotuspiste on auki 8–16.

Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11), arkisin 9.00–17.00. Sisäänkäynti katutasolta K-marketin ja Burger Kingin välistä 2.krs tai Dixin kauppakeskuksesta eteläpääty 2.krs.

Kauppakeskus Myyrmanni (Iskoskuja 3), arkisin 9.00–17.00. Ravintola Red Onionin vieressä.

Kauppakeskus Jumbo (Vantaanportinkatu 3), arkisin klo 9–17.00. Flamingon yhdyskäytävä, 2. kerros.

Walk in -ajat, ilman ajanvarausta (varaudu jonotukseen):

Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1), ma-ti klo 8.00–18, ke-pe 8–15. Esteetön rokotuspiste.

Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10), 29.-30.11. ma-ti 8-15.

Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11), arkisin 9–16.00. Sisäänkäynti katutasolta K-marketin ja Burger Kingin välistä 2.krs tai Dixin kauppakeskuksesta eteläpääty 2.krs.

Kauppakeskus Myyrmanni (Iskoskuja 3), arkisin 9–16.00. Ravintola Red Onionin vieressä.

Kauppakeskus Jumbo (Vantaanportinkatu 3), arkisin klo 9–16.00. Flamingon yhdyskäytävä, 2. kerros.

Pop up -rokotuspisteet



Ilman ajanvarausta 31.12. asti:

Martinlaakson ostoskeskus (Kivivuorentie 4), Klo 8–15.00. Rullaportaiden päässä Fitness24Sevenin vieressä.

Ajanvarauksella 31.12. asti: