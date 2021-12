Vantaan kaupunki on tehostanut Helsinki-Vantaan lentoaseman terveysturvallisuutta

Vantaan kaupunki on tehostanut lentokentän terveysturvallisuustoimia, joilla pyritään hillitsemään uuden omikronvirusmuunnoksen leviämistä Suomeen. Henkilöt, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa omikronmuunnos on levinnyt, ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) määräyksen mukaisesti. Avin määräys on voimassa 27.11.2021–31.12.2021.

”Lentokentän testauksesta vastaavat Vantaan kaupunki ja HUSlab ottivat pikaisesti käyttöön avin määräämät tehostetut terveysturvallisuustoimet”, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Uuden virusmuunnoksen leviämistä ehkäistään samoilla keinoilla kuin aiemmin: vältä lähikontakteja, käytä maskia, huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja ota sinulle suositeltu koronarokotesarja. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa uuden variantin leviämistä.

Jos olet oleskellut Afrikassa, mene testiin, vaikka sinut olisi rokotettu

Tällä hetkellä uusi omikronmuunnos on levinnyt erityisesti eteläisessä Afrikassa, minkä takia eteläisen Afrikan maista tulleet määrätään heti maahan saapumisen jälkeen koronvirustestiin. Riskialueilta saapuvia suositellaan välttämään sosiaalisia kontakteja 14 vuorokauden ajan ja hakeutumaan 2. testiin paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Terveystarkastukseen määrätään kaikki matkustajat, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet seuraavissa maissa:

Etelä-Afrikka

Namibia

Botswana

Zimbabwe

Lesotho

Eswatini (Swazimaa)

Mosambik

Malawi.

Maaluettelo perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) saatuihin tietoihin siitä, missä uutta virusmuunnosta on toistaiseksi levinnyt.