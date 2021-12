Leffat palaavat Kino Myyriin – Vantaan kulttuuripalvelut ja Pop Up Kino Helsinki jatkavat toimintaa kevääseen

Vantaan Kulttuuripalvelut ja Pop Up Kino Helsinki ovat sopineet Kino Myyrin toiminnan jatkamisesta pop up -elokuvateatterina kevääseen 2022 asti.

Myyrmäen oman korttelikinon ovet avautuvat yleisölle jälleen perjantaina 17.12. Avajaisviikonlopun ohjelmistossa nähdään muun muassa odotettu rikosdraama House of Gucci ja koko perheen myyttinen luontoelokuva Tunturin tarina.

"Hienoa, et elokuvatoiminta jatkuu Myyrmäessä taas pitkän tauon jälkeen, sillä paikallisten keskuudessa tälle on selvästi ollut tilausta. Pop up -elokuvatoimintamme jatkuu ainakin huhtikuuhun asti. Sen aikana kerätään tietoa teatterin potentiaalisesta yleisöstä ja sitä kiinnostavasta ohjelmistosta hyödynnettäväksi myöhemmin, kun pohdinnassa on elokuvateatterin ja elokuvanäytösten jatkaminen Myyrmäessä", kertoo Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Elokuvanäytöksiä tullaan järjestämään säännöllisesti lähes joka viikko. Kino Myyri pyrkii aiempaa vahvempaan yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden, kuten asukasaktiivien, urheiluseurojen, yhdistysten, yritysten ja kaupungin toimielimien kanssa.

Pop Up Kino Helsinki on tuottanut elokuvatapahtumia pääkaupunkiseudulla kesästä 2017 lähtien. Sen missiona on tarjota erityisiä, yhteisöllisiä, matalan kynnyksen elokuvatapahtumia. Puistoissa ja uimarannoilla järjestettyjen leffapiknikien tai esim. vanhoihin tehdasrakennuksiin tai muihin vajaakäytössä oleviin sisätiloihin pystytettyjen näytösten lisäksi Pop Up Kino Helsinki on elvyttänyt vanhojen elokuvateattereiden toimintaa esimerkiksi Rekolassa ja Tuusulan Hyrylässä.

"Kino Myyrin pyörittäminen on täydellinen projekti. Korttelikinojen elvyttäminen on meille suorastaan elämää suurempi asia", Pop Up Kino Helsingin tuottaja Janne Hulkkonen sanoo.

Kino Myyri on erinomaisessa kunnossa ja toiminta päästään aloittamaan nopeasti. Uudet verkkosivut avautuvat pian osoitteessa www.myyrikino.fi