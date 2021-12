Håkansbölen kartanon pihapiiri täyttyy jälleen jouluisesta tunnelmasta

Kartanon joulu on kaksipäiväinen koko perheen joulutapahtuma Håkansbölen kartanolla 11.–12.12.2021.

Perinteeksi muodostuneiden joulumyyjäisten lisäksi viikonlopun aikana on tarjolla monipuolista maksutonta ohjelmaa kello 10–15.

"Kartanon joulu on Hakunilan alueen yhteinen joulujuhla. Tänä vuonna juhlimme sitä juuri remontoidussa Isossa tallissa ja kartanon pihapiirissä. Mukana järjestelyissä on paljon alueen eri toimijoita, ja on ihanaa kokoontua taas yhteen”, toteaa tapahtuman juontaja, kartanon Fiina eli Kati Tyystjärvi.

Lauantaina on myyjäiset, joiden lomassa kuullaan lauluesityksiä, kun Lehtikuusen koulun kuoro ja Kultaisen iän laulajat esiintyvät. Sunnuntaina tapahtuma alkaa jouluisella ratsukulkueella. Ohjelmassa on perinteinen Hakunilan seurakunnan kulkue, monikielinen jouluevankeliumi ja Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutapahtuma. Vantaan kaupungin tervehdyksen tuo kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan virkaan valittu Tero Anttila. Päivän aikana paikalla vierailee joulupukki. Lapsille on myös tarjolla vetokoira-ajeluita ja Hakunilan asukastilan pisteellä voi osallistua joulukorttityöpajaan. Esityksissä kuullaan niin Lucia-neitoa kuoroineen, kuin Tiernapappeja sekä Lumihiutaletytön tanssia.

Tapahtuman aikana voi tutustua alueen aittarakennuksiin ja osallistua maksullisiin opastettuihin kierroksiin kartanon päärakennuksessa. Sunnuntaina myynnissä glögiä ja makkaraa. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja aikataulusta löytyvät sivulta kartanonjoulu.fi.

Tapahtuman järjestää Hakunila-seura yhdessä Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden, Vantaan kaupunginmuseon ja alueen muiden toimijoiden kanssa Vantaan kaupungin tuella.