Kuntatyö2030-gaalassa palkittiin kaksi vantaalaista kasvatuksen ja oppimisen kehittämistekoa

Kuntatyö2030 kokoaa valtakunnallisesti kunta-alan työelämän kehittämistyötä. Vantaa pokkasi Kuntatyö2030-gaalassa 7.12. kolme palkintoa. Kasvatuksen ja oppimisen sarjassa palkinnon saivat Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanke sekä Vantaan varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalvelut.

Kestävää kotoutumista vanhemman elämäntilanteen huomioiden

Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa edistetään maahan muuttaneiden kotivanhempien kestävää kotoutumista sekä ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai muihin vastaaviin tekijöihin liittyvää syrjimättömyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Erityisen huomion kohteena ovat maahanmuuttajanaiset, joilla on suuri riski syrjäytyä ja siten joutua pois työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta.

Kunta2030-gaalaan Finlandia-talolla osallistuneet hankkeen projektipäällikkö Bahar Mozaffari ja Careerian Minna Petrokorpi-Sulin pitivät palkintoa merkityksellisenä.

- Erittäin hyvältä tuntuu kiitos. Itse olen maahanmuuttajataustainen ja 15 vuotta sitten pienen lapsen äitinä tullut Suomeen. Jos olisi tällainen konsepti silloin ollut olemassa niin ehkä asiat olisi järjestyneet eri tavalla ja mä olisin päässyt helpommalla liikkeelle, Bahar sanoo ja jatkaa:

- Erityisesti nämä äidit, jotka jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan jopa monta vuotta, niin he tavallaan luonnollisesta syystä syrjäytyvät tästä kotoutumisesta. Jos me haluamme, että kaikki maahan muuttaneet rikkomatta perherooliaan ja iästään huolimatta pääsevät kotoutumaan, niin meidän tarvitsee soveltaa erilaisia malleja tällaisen henkilön elämäntilanteeseen.

- Me nähdään tämän hankkeen tuomisena se, että kaikki saavat mahdollisuuden elämäntilanteesta riippumatta kotoutua ja nimenomaan kestävästi. Kestävä kotoutuminen on meidän tahtotila, Bahar yhteenvetää.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vantaan osaamiskeskuksen, ammattiopisto Careerian ja Vantaan perusopetuksen kanssa.

Kuraattori- ja psykologipalvelut varhaiskasvatuksen lapsille perheineen



Toinen Vantaan saama palkinto tuli varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä alle esiopetusikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Kuraattorit ja psykologit ovat olleet saatavilla päiväkodeissa ilman erillistä lähetettä ja jonotusta, mikä on helpottanut perheiden hakeutumista avun piiriin. Tukea on pystytty tarjoamaan varhaisessa vaiheessa, mikä on osaltaan ehkäissyt lasten ja perheiden ongelmien kasvamista ja kasaantumista.

Palvelu kohdistettiin alueille, joissa erityisen tuen tarve oli suurempi kuin muilla alueilla. Palvelun piirissä on noin 2000 lasta.

Varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalveluiden palkinnon vastaanottivat gaalassa kuraattori Merja Titus ja psykologi Sari Aalto.

- Uskomme, että palveluidemme saatavuus vaikuttaa positiivisesti eriarvoistumiskehitykseen Vantaalla. Olemme matalan kynnyksen palvelu ja kaikkien käytettävissä. Huomioimme työssämme myös eri kieli- ja kulttuuriryhmät.

Lue lisää Vantaan varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalveluista

Palkintojen saajat valittiin lähes 200 uuden kehittämisteon kesken, joita Hyvä kiertämään -kampanja toi touko-syyskuun aikana Kunta2030:n Tekojen torille. Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Kuntatyö2030:n (linkki https://www.kuntatyo2030.fi/mita-on-%20kuntatyo2030) tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi.