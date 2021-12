Kivistön keskustaan lisää kaupallisia palveluja – Colosseum-korttelin täydentävä suunnitteluvaraus kaupunkitilalautakunnassa

Kaupunkitilalautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan 15.12. Kivistön keskustan Colosseum-korttelin täydentävää suunnitteluvarausta. Varausta alueelle esitetään SSA Rakennus Oy:lle, joka toteuttaisi ympyränmuotoisesta Colosseumista vielä puuttuvan, lounaisimman neljänneksen sekä palvelukeskuksen 2. vaiheen.



SSA Rakennus Oy suunnittelisi ja toteuttaisi tontille asemakaavan mukaisesti 11-kerroksisen asuinkerrostalon siten, että asuinkerrostalon kolme alinta kerrosta olisi liike- ja toimitilaa.



Yhtiö on solminut aiesopimukset n. 60 %:sta kauppakeskuksen liiketiloista eri toimijoiden kanssa. Kesko Oyj toisi kauppakeskukseen K-Supermarket päivittäistavaramyymälän, Intersport-urheiluvälinemyymälän ja Tokmanni Oy oman myymälänsä. Lisäksi keskuksen kolmanteen kerrokseen sijoittuisi liikuntapalveluita tuottavia toimijoita.



Neljännestä kerroksesta ylöspäin Colosseumiin on suunnitteilla monipuolista asumista: huoneistohotelli, tehostettua palveluasumista ja vapaarahoitteista vuokra-asumista senioreille sekä vapaarahoitteista omistusasumista. Lisäksi yhtiö tutkii asumisoikeusasumista. Pysäköinti on suunniteltu asemakaavamääräysten mukaisen maanalaisen kellarikerroksen lisäksi pysäköintitaloon.



Colosseumin uusi osa yhdistyisi saumattomasti naapuritontin liike- ja toimitilarakennukseen, jota parhaillaan rakentaa Lehto Group Oyj. Kaupallisista päivittäistavaratoimijoista rakenteilla olevaan kokonaisuuteen sijoittuvat S-Market ja Lidl. Lehto Group ja hankkeen nykyään omistava Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa myös Colosseumin alueeseen.



- Lehto Groupin ja eQ:n kanssa palvelukeskuksen ensimmäinen vaihe on edennyt erinomaisessa yhteistyössä ja suunnitellussa aikataulussa. Colosseumin alueelle SSA Rakennus Oy:llä on kuitenkin jo valmiit ankkurivuokralaiset, joten katsomme, että heillä on näin edellytykset nopeaan etenemiseen. Molemmat hankkeet yhdessä varmistavat Kivistöön monipuoliset ja odotetut palvelut. Näemme palvelujen nopean monipuolistumisen hyvänä, myös kilpailua synnyttävänä asiana, kertoo kiinteistöjohtaja Antti Kari.



Suunnitteluvarausta SSA Rakennukselle esitetään myönnettäväksi 31.12.2023 saakka. Hankkeen alustava rakennusoikeus on noin 28 500 km2.





Kaupunkitilalautakunnan kokouksen esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi