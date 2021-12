Joulupukin paja aukeaa Tikkuraitilla

Joulupukki on tavattavissa Tikkuraitin pukin pajassa viikonloppuisin ja aivan joulun alla. Joulupukin paja on rakennettu raitin Talvikkitien päätyyn merikonttiin, joka toimii myös jouluisena näyteikkunana, kun pukki on muissa töissä. Pajan vieressä on postilaatikko, johon voi laittaa kirjeet joulupukille ympäri vuorokauden. Joulupukkia voi käydä tapaamassa turvallisesti perhekunnittain ja turvavälit huomioiden. Vantaalaiset lauluyhtyeet viihdyttävät pukkia ja vieraitaan, sekä raitin muita kävijöitä viikonloppuisin klo 16-18 välisenä aikana.

Tikkuraitille on tuotu jouluista ilmettä myös kuusin ja tuijaistutuksin. Tikkuraitin joulukatu aukeaa perjantaina 10.12. klo 15.45, kun kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sytyttää kuusten valot. Joulukadun valot palavat ensi vuoden puolelle saakka.

Tikkuraitti valikoitui joulukadun paikaksi, koska siellä on monipuolisesti palveluita, kahviloita ja ravintoloita. ”On kiva tuoda joulumieltä ja jouluista ilmettä ihmisten arkeen ja ihan vain kauppareissuille. Joulu- ja ruokaostosten lomassa voi käydä tervehtimässä pukkia tai jättämässä kirjeen postilaatikkoon”, kertoo koordinaattori Jane Manninen. Tikkuraitilla on myös muuta ohjelmaa joulukuussa, sillä Vantaan Torikauppiasyhdistys ja vierailevat kauppiaat tuovat raitille kojuja ja myös yhdistyksen Joulubasaari on avoinna klo 9-17 terveyskeskuksen lasiaulassa 7.-21.12. välisenä aikana.

Joulupukki tavattavissa Tikkuraitin pukin pajassa:

10.12. Klo 16-18

11.-12.12. Klo 17-19

17.-19.12. Klo 17-19

21.- 22.12. Klo 17-19

Joulukadun Facebook-tapahtuma

Joulukatu Vantaan tapahtumakalenterissa