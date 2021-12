Vantaan ja Keravan rakenneuudistushanke päättyy, kehittämistyö jatkuu edelleen

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistushanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa aloitettu kehittämistyö jatkuu kuitenkin Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Vantaan ja Keravan yhteinen rakenneuudistushanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hanke kuuluu valtakunnalliseen kokonaisuuteen, joka valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtymistä kunnilta ja pelastuslaitoksilta hyvinvointialueiden vastuulle. Vantaan ja Keravan rakenneuudistushankkeessa tehdään sekä kehittämistyötä, kuten digitaalisten palveluiden kehittämistä, että valmistellaan kaupunkiorganisaation palveluiden, henkilöstön ja tilojen siirtymistä hyvinvointialueelle. Hankkeen päättyessä sen toimintana aloitettu kehittämistyö viedään loppuun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sekä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen puitteissa vuoden 2022 aikana.

Rakenneuudistushankkeen puitteissa on tehty paljon valmistelu- ja selvitystyötä, joka luo pohjaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnalle ja organisaatiolle. Hankkeessa on mm. toteutettu organisaatio- ja johtamisrakenneselvitystä Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnasta. Selvityksessä on tunnistettu Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvuuksia, kuten asiakaslähtöisyys, vetävä työilmapiiri ja kustannustehokkuus, sekä sote-alan megatrendejä, joihin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee varautua. Selvitys on suurena apuna Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisjärjestelmien suunnittelussa.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamiseen käytettyä PROM (Patient Reported Outcome Measure) -menetelmää on pilotoitu asiakaskyselyllä. Pilotin tavoitteena on kokeilla kerätä sote-palveluiden asiakkaan itsensä raportoimaa tietoa omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään järjestelmällisesti. Tällä hetkellä tätä asiakkaan itsensä raportoimaa tietoa ei Suomessa vielä kerätä kansallisesti sovitulla, järjestelmällisellä ja vertailukelpoisella tavalla ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen onkin mahdollista olla edelläkävijä tällä saralla.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke jatkaa toimintaansa ensi vuonnakin ja sote-palveluiden kehittämistyö on hyvässä vauhdissa. Hankkeessa on loppuvuonna 2022 muun muassa kerätty Vantaan ja Keravan asukkaiden kokemuksia mielenterveys- ja päihdehaasteista, pilotoitu digitaalista vastaanottoa sekä moniammatillista konsultaatiokanavaa ammattilaisille ja pidetty erilaisia työpajoja sidosryhmille.

Sote-palveluiden kehittämistyö jatkuu siis ensi vuonnakin ja tähtää vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin palveluihin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille vuodesta 2023 alkaen.

Lisätietoa kehittämistyöstä löydät täältä. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen soteuudistus@vantaa.fi