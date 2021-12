Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ensi vuoden budjetin – Lisää tukea lapsille ja nuorille

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan 13.12. kaupungin ensi vuoden budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2025. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Tikkurilan Silkkitehtaantien ja Hakunilan Hiirakkokujan uudet asemakaavat, jotka mahdollistavat satojen uusien asuntojen rakentamisen kasvaville alueille.

Koronasta toipuminen ja talouden tasapainottaminen jatkuu edelleen

Koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen. Vantaan vahva kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa elvyttävänä, mikä on tärkeää poikkeuksellisen korkean työttömyystilanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumisohjelman, johon panostetaan yhteensä 18 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan niin, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. Osana talouden tasapainotusta erillisestä kotihoidontuen Vantaa-lisästä päätettiin äänestyksen jälkeen luopua 1.8. alkaen.

Ensi vuonna tuetaan erityisesti lapsia ja nuoria. Länsi-Vantaalle perustetaan toinen nuortenkeskus Nuppi sekä vahvistetaan kaupungin mielenterveyspalveluja. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia, työssäjaksamista ja palkitsemista parannetaan ja perheneuvolan resursseja vahvistetaan. Lisäksi kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalvelujen avustusmäärärahoja lisätään ja liikuntatoimen avustusten leikkaukset päätettiin peruuttaa.

Satoja uusia asuntoja Tikkurilaan ja Hakunilaan

Kokouksessa hyväksyttiin Tikkurilan Silkkitehtaantien ja Hakunilan Hiirakkokujan asemakaavamuutokset.

Silkkitehtaantien kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Kaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla lisätään asuntorakentamista Tikkurilan keskustassa Vantaan ratikan varrella. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asemakaavalla asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Asuntoja alueelle tulee 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä.

Hakunilan Hiirakkokujan asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uutta kerrostalorakentamista monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Valmistuessaan kaavamuutos tarjoaa noin 330 uutta asuntoa noin 500 asukkaalle.