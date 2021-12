Vantaan kaupungin infektiopuhelimessa ja etälääkäripalveluissa teknisiä ongelmia

Vantaan terveyspalveluissa on tällä hetkellä ongelmia etäyhteyksissä, jotka vaikuttavat infektiopuhelimeen ja etälääkäripalveluihin.



Juuri nyt infektiopuhelimessa (09 839 50070) on ruuhkaa teknisen häiriön takia ja takaisinsoittoihin ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta. Jos sinulla on infektio-oireita (kuume, yskä, nuha, kurkkukipu ym.), ja tarvitset oirearvion ja/tai ajan koronatestiin, voit hakeutua siihen HUS:n koronabotin kautta.



Etälääkäripalveluissa on tänään ollut teknisiä ongelmia, jotka ovat hidastaneet lääkärin yhteydenottoa puhelimitse. Yhteydenotot pyritään hoitamaan mahdollisimman pian.



Tarvittaessa voit soittaa päivystysapuun maksuttomaan numeroon 116 117 ympäri vuorokauden. Hätätilanteissa soita 112.