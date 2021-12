Myyrmäen keskustan työmaa-alue laajenee: Artsinpolku poistuu kevyen liikenteen käytöstä 15.12.

Myyrmäen keskustakortteleissa käynnistyy vuodenvaihteessa uusi asuinrakennustyömaa, minkä johdosta Artsinpolku joudutaan sulkemaan kevyen liikenteen käytöstä 15.12. alkaen.



Laajentuvan työmaa-alueen kiertävät, lähimmät käytettävissä olevat kevyen liikenteen yhteydet kulkevat sen itäpuolella junaradan molemmin puolin: Paalukylänpolkua ja Liesipolkua. Liesipolku on reiteistä esteetön.



- Myyrmäen keskustassa liikkuminen on tällä hetkellä haastavaa monista samanaikaisista työmaista johtuen. Tilanne helpottaa vuoden 2023 alussa, jolloin ensimmäiset uudet asuintalot valmistuvat ja Iskospolku päästään avaamaan liikenteelle, kuvailee keskustan rakentamista koordinoiva rakennuspäällikkö Jaakko Koivunurmi Vantaan kaupungilta.



Vuoden 2022 ajan keskustakortteleiden työmaista johtuen suljettuina pysyvät kevyen liikenteen yhteydet Myyrmäenraitti, Iskospolku ja Artsinpolku.



- Kun käynnissä on monta työmaata samaan aikaan, on niistä enemmän haittaa keskustassa liikkuville, mutta toisaalta lyhyemmän aikaa. Työmaa-alue rajataan ja reittejä suljetaan aina harkiten ja ensisijaisesti siksi, että näin varmistettaisiin alueella liikkuvien turvallisuus työmaiden läheisyydessä, Koivunurmi muistuttaa.



Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan Myyrmäen keskustassa opastekyltein.



Keskustakortteleihin rakennetaan yhteensä 600 asuntoa, kivijalkaliiketiloja ja asumista palvelevia yhteistiloja. Asuntoja toteutetaan monipuolisesti: omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja. Rakentaminen alueella alkoi syksyllä 2020 ja kestää noin neljästä viiteen vuotta.

Karttakuva Myyrmäen keskustan reiteistä 15.12.2021 lähtien