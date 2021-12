Kaupunkiympäristölautakunnan puntarissa Vantaan suuntaviivat kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 14.12. Lautakunta käsitteli Vantaan resurssiviisauden tiekartan päivitystä (asia 5). Resurssiviisauden tiekartta viitoittaa Vantaan tietä kohti hiilineutraaliustavoitetta, joka on asetettu vuoteen 2030. Lautakunta jätti tiekartan pöydälle seuraavaan 18.1.2022 kokoukseen perehtyäkseen sen laajaan tavoitteistoon. Lautakunnan käsittelystä resurssiviisauden tiekartan on määrä edetä valtuuston hyväksyttäväksi.

Ympäristötyötä kuudella kaistalla – mukana kaksi uutta teemaa

Ympäristö on keskellä nopeaa ja huolestuttavaa muutosprosessia. Vantaan näkökulmaa näihin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi on resurssiviisauden tiekartan päivityksessä laajennettu. Entisten neljän etenemiskaistan lisäksi tiekarttaan on lisätty kaksi uutta kaistaa, joiden tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen. Lisäksi tavoitteisiin on lisätty tavoitteet kompensaatiomahdollisuuksien kehittämiseksi.



Päivitetyn tiekartan kuusi kaistaa, eli kuusi teemaa tavoitteineen, ovat:

Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen

Hiilineutraali energia

Materiaalien elinkaari ja kiertotalous

Monimuotoinen luonto

Vastuullinen Vantaa

Hiilinielut ja kompensointi

Jokainen kaista pitää sisällään useita tavoitteita. Vantaa kasvaa tiivistyen, olemassa olevat alueet täydentyvät ja kaupungissa panostetaan erityisesti toimivaan joukkoliikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen. Maankäytön ratkaisuilla voidaan merkittävästi vähentää Vantaan alueen kasvihuonekaasupäästöjä esimerkiksi vaikuttamalla rakennusten energiankulutukseen, uusutuvan energian käyttöön ja liikenneratkaisuihin. Tavoitteena on, että Vantaan alueella on luovuttu lämmityksessä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energian hiilinegatiivisuustavoite on tässä keskeisessä roolissa. Vantaalla rakennetaan paljon, joten purku- ja kierrätysmateriaalien sekä maamassojen uusiokäytön kehittämisessä sekä vähähiilisessä rakentamisessa nähdään runsaasti mahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuutta Vantaalla lisätään, suojellaan ja vahvistetaan suunnitelmallisesti. Huomiota kiinnitetään niin metsiin, suoluontoon, niittyihin kuin vesistöihinkin ja suojellaan luontoa kulumiselta. Vantaa tarjoaa eväitä myös kaupunkilaisten kestävään elämäntapaan tarjoten muun muassa ympäristökasvatusta ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Kaupungin henkilöstölle järjestetään koulutuksia, panostetaan ympäristöjohtamiseen ja muotoillaan työn tekemisen tapoja. Lisäksi Vantaan tulee varautua kaupungissa aiheutuvien päästöjen kompensoimiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen.

Vaunukujalle Hakunilaan kerrostaloja

Lautakunnalle esiteltiin alkava asemakaavan muutos, jossa Vaunukujalle suunnitellaan kerrostaloasumista. Kaavamuutosalue sijaitsee Vaunukujan ja Vaunukalliontien risteyksessä, noin 500 metrin etäisyydellä Hakunilan keskustasta. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle sijoitettaisiin kaksi uutta 5-7 kerrosta korkeaa kerrostaloa. Tarkempi rakennusten lukumäärä, korkeus ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyön edetessä. Alkava kaavatyö tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä sivulla www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.



Kaikki kokousasiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta edellä mainittua resurssiviisauden tiekarttaa, joka jäi pöydälle.



Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi