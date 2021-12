Myyrmäen Sporttikortteleiden suunnittelukilpailun voittajaksi Hartelan ja JKMM Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus ”SYKE”

Myyrmäen urheilupuiston tuntumaan on etsitty kilpailulla suunnitelmaa, joka toisi alueelle uutta, monipuolista asumista aktiiviseen elämäntapaan kannustavalla otteella. Kilpailualueella sijaitsee käyttöikänsä päähän tulleita kerrostaloja, jotka puretaan. Havainnekuva kilpailualueesta: JKMM Arkkitehdit Oy.

1.6.-22.9.2021 järjestettyyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun saapui kahdeksan ehdotusta. Kyseessä oli avoin kilpailu, joka oli suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen.

Arviointiryhmä valitsi yksimielisesti voittajaksi Hartela Etelä-Suomi Oy:n kilpailuehdotuksen ”SYKE”. Voittajan arkkitehtisuunnittelusta on vastannut JKMM Arkkitehdit Oy. Mukana moniammatillisessa työryhmässä myös Vesitaito Oy, WSP Finland Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Kokoma sekä Green Building Partners Oy.

- Voittajasuunnitelma on kokonaisuutena raikas ja kodikas. Asuinrakennusten julkisivuihin on panostettu ja pihat on suunniteltu huolellisesti. Kortteleiden ympäri suunniteltu juoksulenkki kruunaa kokonaisuuden. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä alueen kehittämistä, summaa palkintolautakunnan puheenjohtajana toiminut kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta.

Vantaan kaupunki järjesti kilpailun yhteistyössä Kivikirveenkujan suunnittelualueen maanomistajien VAV-konsernin ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kanssa. Kilpailun tavoitteena oli löytää alueelle suunnitelma kaavoituksen lähtökohdaksi. Alueesta tavoitellaan kaupunkikuvaltaan laadukasta asuinaluetta ja ympäristöä, joka kannustaa asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Kilpailuun saapuneita ehdotuksia palkintolautakunta luonnehti kaikkiaan hyvin valmistelluiksi, monin tavoin suunnittelutehtävää ratkaisseiksi. Kunniamaininnat päätettiin antaa ehdotuksille ”PODIUM” (Työryhmä: YIT Suomi Oy, MUUAN Oy, Nomaiji maisema-arkkitehdit Oy, Sitowise Oy, Granlund Oy) ja ”Sportteli” (Työryhmä: Fira Oy, Niam Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, A-insinöörit Civil Oy, FCG Finnish Consultin Group Oy).

Sporttikortteleiden sijainti on erinomainen: Myyrmäen monipuolisten liikuntamahdollisuuksien kupeessa ja noin 550 metrin päässä Myyrmäen juna-asemasta ja keskustan palveluista. Näin ollen alueen asuntojen määrää halutaan lisätä ja asuntotarjontaa monipuolistaa.

Alueella sijaitsee tällä hetkellä seitsemän vuosina 1978–1980 rakennettua asuinkerrostaloa, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja talot puretaan. Kerrostaloissa on ollut vuokra-asuntoja ja uudistuessaan alueelle halutaan monipuolisempaa asumista: 70 % asunnoista tulee olla omistusasuntoja, ja loput vuokra- ja opiskelija-asuntoja. Lukuun ottamatta Hoasin opiskelija-asuntokohdetta, kunkin tulevan asuinrakennuksen huoneistoista korkeintaan 30 % saa olla yksiöitä ja vähintään 30 % asunnoista tulee olla kolmioita ja suurempia asuntoja. Huoneeksi lasketaan ainoastaan tilat, joista on ikkuna suoraan ulos.

Uusien asuinrakennusten lisäksi alueelle tulee sijoittumaan kaupungin päiväkoti ja leikkipuisto. Rakentamisessa tulee huomioida myös ekologinen kestävyys ja asuintalot tehdään vähintään A-energialuokkaan. Suunnitteilla on myös kasvikattoja.

Kilpailuehdotukset, kuvia voittajaehdotuksesta ja arvostelupöytäkirja verkossa: https://www.vantaa.fi/sporttikorttelit