Kaupunkitilalautakunta esittää Kivistön Colosseumin suunnitteluvarauksen hyväksymistä

Kaupunkitilalautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 15.12. Päätettävänä oli muun muassa suunnitteluvaraus Kivistön Colosseum-kortteliin. Lautakunta päätti esittää varauksen myöntämistä (asia 11) kaupunginhallitukselle, jonka käsittelyyn varaus seuraavaksi etenee. SSA Rakennus Oy aikoo toteuttaa ympyränmuotoisesta Colosseumista vielä puuttuvan, lounaisimman neljänneksen sekä palvelukeskuksen 2. vaiheen. Yritys suunnittelisi ja toteuttaisi tontille asemakaavan mukaisesti 11-kerroksisen asuinkerrostalon siten, että asuinkerrostalon kolme alinta kerrosta olisi liike- ja toimitilaa. Aiheesta lisää kokouksen ennakkotiedotteessa.



Käsittelyssä oli myös suunnitteluvaraus Valmet Oy:lle Tikkurilan Jokiniemeen (asia 10). Yhtiö suunnittelee Järvenpään ja Hakkilan toimintojensa siirtämistä Tikkurilaan rakennettavaan uuteen toimistotaloon, johon sijoittuisi ensi vaiheessa noin 740 työntekijää. Tulevaisuudessa Valmetin henkilöstömäärä Vantaalla voi kasvaa yli 2000 työntekijään. Suunnitteluvarausta ehdotetaan alueelle, joka on myös tulevan Tikkurilan uuden hyvinvointikeskuksen yksi vaihtoehtoinen paikka. Hyvinvointikeskuksen paikka ratkaistaan yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja terveystoimen ja tulevan hyvinvointialueen kanssa Tikkurilan keskustan muista vaihtoehtoisista sijainneista. Myös Valmet Oy:n suunnitteluvaraus etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vaskivuoren lukio laajenee

Vaskivuoren lukiota Myyrmäessä laajennetaan ja remontoidaan. Lukiossa on yleislinjan lisäksi myös musiikki- ja tanssilukio sekä medialinja. Opetusministeriön määräämän musiikki- ja tanssilukion erityistehtävän toteuttamiseksi Vaskivuoren lukio tarvitsee turvalliset, terveelliset ja toimivat musiikin opetuksen tilat sekä lisää aloituspaikkoja. Tarve on myös osakorjauksille ja oppimisympäristön uudistamiselle. Laajennuksen tilamuutos- ja korjaustyön kustannusennuste on 4 840 000 euroa.



Tarveselvitys koskee lukiorakennuksen laajennusta, tilamuutoksia ja osakorjauksia, mutta samassa yhteydessä on selvitetty uuteen oppimisympäristöön ja opetussuunnitelmaan liittyviä tilatiivistyksiä ja -muutoksia, joista aiheutuu myös rakennusteknisiä muutoksia. Kaupunkitilalautakunta hyväksyi tarveselvityksen (asia 6) ja jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman: Toivomme, että erillisten energiainvestointien mahdollisuuksia vielä tutkitaan jatkosuunnittelussa, vaikka ne eivät sopisi tämänhetkiseen budjettiin. Emme vielä tiedä rakentamisvaiheen aikaisia energiainvestointien määrärahoja.

Myös kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen osaltaan ja asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.



Lautakunta päätti hyväksyä myös Hämeenkylän/Pähkinärinteen päiväkodin tarveselvityksen (asia 5). 168-paikkainen uudisrakennus korvaa Autioniityn ja Pähkinärinteen päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien Otson ja Mesikämmenien tilat. Uuden päiväkodin rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2024 ja päiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa 2025. Hankkeen kustannusarvio on 7,97 miljoonaa euroa.

Osassa kaupungin omistamia osakehuoneistoja korotetaan vuokratasoa

Vantaan kaupunki omistaa 103 osakehuoneistoa, jotka ovat vapautuneet ARA-vuokrarajoituksista. Elinkustannusindeksin ja markkinavuokrien kasvunopeuksien eroista johtuen nykyinen vuokrataso markkinahintaan nähden on tällä hetkellä osassa asunnoista hyvin matala. Yksittäisissä tapauksissa asunnoista aiheutuvia kuluja ei saada katettua vuokran määrällä. Vuokratasoa tullaan korottamaan enintään 15 %:lla vuodessa tulevien vuosien aikana (asia 8). Korotus porrastuu useille vuosille, mikäli nykyvuokran ja tavoitevuokran välinen ero on suuri. Huoneistokohtainen vuokrannousu vuonna 2022 on keskimäärin noin 68 euroa kuukaudessa. Tasokorotuksen toteuduttua kokonaisuudessaan useamman vuoden päästä, on huoneistokohtainen kuukausivuokra noussut keskimäärin noin 165 eurolla. Asukasvalinnan näihin osakehuoneistoihin tekee VAV Asunnot Oy, jolta kaupunki on ostanut palvelun vuodesta 2005 alkaen.



Asian palauttamisesta valmisteluun sekä asian hylkäämisestä äänestettiin. Molemmissa äänestyksissä lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 9-6. SDP:n ryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen johon vasemmistoliitto yhtyi; esitettyjä vuokrankorotuksia pidettiin liian suurina.





Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.



Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi