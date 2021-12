Vuoden 2020 Osallistuvan budjetoinnin kohteita toteutettu – Hakunilaan valaistusta ja opasteita ja Martinlaaksoon roska-astioita

Martinlaaksossa ja Hakunilassa järjestettiin syksyllä 2020 osallistuvan budjetoinnin hankkeet, joissa asukkaat saivat päättää, miten alueita kehitetään 50 000 eurolla. Asukkaiden valitsemia toimenpiteitä on toteutettu vuoden 2021 aikana.

Viimeisimpänä on asennettu vaarallisen jätteen astia Martinlaakson sosiaali- ja terveysaseman kupeeseen sekä roska-astioita Martinlaaksoon Kukinpolulle, Laajaniityntielle ja Jokiuomanpuistoon.

Hakunilassa on asennettu uudet valot Nissbackanpuiston leikkipaikalle ja uusittu Hakunilan urheilupuiston lenkkipolun opasteita. Osa opasteista on vielä asentamatta, ja ne asennetaan vuoden 2022 aikana.

Tämän jälkeen osallistuvan budjetin toimenpiteistä ovat jäljellä enää osa Martinlaakson asemanseudun siivouksesta ja Hakunilan frisbeegolfradan viimeistely.

Martinlaakson asemanseudun tehosiivous on meneillään, ja valmistuu loppuvuoden aikana. Hakunilan urheilupuiston läheisyyteen rakennettava frisbeegolfratakin on jo lähes valmis, esimerkiksi radan kaikki 18 koria on asennettu. Heittopaikat ovat kuitenkin vielä rakentamatta, ja ne tehdään valmiiksi kevään 2022 aikana. Rataa voi kuitenkin jo halutessaan käyttää.

Aiemmin vuoden aikana on tuotu Martinlaaksoon viljelylaatikoita sekä istutettu kukkia ja kirsikkapuita, asennettu piknikryhmä ja järjestetty puistojoogaa.

Lisätietoa osallistuvassa budjetoinnissa toteutettavaksi Hakunilassa valituista kohteista ja Martinlaaksossa valituista kohteista osallistu.vantaa.fi-sivustolla.