Sisärajavalvonta palautettiin Suomen ja Schengen-maiden väliseen liikenteeseen ajalle 28.12.–16.1.2022

Sisärajavalvonta otettiin uudelleen käyttöön Suomen rajoilla tiistaina 28.12. alkaen. Helsinki-Vantaan lentokentällä samat rajoitukset koskevat kaikkia Suomeen ulkomailta saapuvia. Päätös on voimassa 16.1.2022 asti.

Nyt kaikilta Suomeen ulkomailta saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta, tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid-19-taudista, sekä näiden lisäksi todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta.



Vaatimus koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.



Maahantulossa on poikkeuksia muun muassa rajayhteisöjen asukkaille sekä Ahvenanmaalle saapuville.



Negatiivista koronatestitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.



Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.



Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.



Lisätietoja:



https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona



https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia



https://www.finentry.fi/matkustaminen-suomeen/



Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin klo 8-16 välisenä aikana numerossa 0295 420 100. Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen rajavartiolaitos@raja.fi.



Jos sinulla on kysyttävää hyväksytyistä rokotteista tai karanteeni- tai testivaatimuksista, ota yhteyttä Valtioneuvoston koronainfo -palvelupuhelimeen 0295 535 535 tai käy THL:n verkkosivuilla.