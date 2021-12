Vantaa tarjoaa koronarokotetta kaikille 5–11-vuotiaille lapsille

Vantaa tarjoaa maksutonta koronarokotetta vastedes kaikille 5–11-vuotiaille lapsille. Vantaa on jo aiemmin tarjonnut rokotusta niille 5–11-vuotiaille, jotka kuuluvat koronan riskiryhmiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti.



Perusterveiden 5–11-vuotiaiden rokottaminen edellytti valtioneuvoston asetusmuutosta, joka tuli voimaan 23.12.2021.



Koronarokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton.

Lasten rokotusmahdollisuuksia jo tulevana viikonloppuna!

Vantaa järjestää lasten rokotusmahdollisuuksia lähiaikoina seuraavasti:

Lumon lukion liikuntasali (Urpiaisentie 14): 2.1., 6.1., 9.1. klo 8–16.

Energia Areena (Rajatorpantie 23): 2.1., 6.1., klo 8–16.

Huom! 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset vain ajanvarauksella. Ajan voit varata www.koronarokotusaika.fi tai puhelimitse numerosta 09 5844 3030



5–11-vuotiaille annettava koronarokote on BioNTech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua pienemmän annoksen sisältävää valmistetta. Tästä syystä rokotuspisteellä ei samalla hetkellä rokoteta muita kuin 5–11-vuotiaita.

Lapsi rokotetaan molempien huoltajien suostumuksella – täytä lomake etukäteen

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Molempien huoltajien on täytettävä suostumuslomake ennen kuin lapsi voidaan rokottaa. Suosittelemme, että huoltajat täyttävät lomakkeen ennen rokotuspisteelle saapumista. Myös huoltajien allekirjoittama vapaamuotoinen suostumuslomake käy.



Toimi näin saapuessasi rokotuspisteelle

Varaa aika etukäteen. Ajanvaraus on auki.

Saavu paikalle täsmällisesti, jotta piste ei ruuhkaudu.

Huolehdi koko rokotuksen ajan sekä omasta että lapsesi käsi- ja yskimishygieniasta ja turvaväleistä.

Kaikille alle 12-vuotiaille tarjotaan maskia rokotuspisteellä. Maskin käyttö on vapaaehtoista alle 12-vuotiailta.

Miksi lapsille tarjotaan koronarokotetta?

Ottamalla rokotuksen lapsi voi suojata sekä itseään että lähipiiriään koronavirustaudilta ja etenkin sen vakavalta muodolta. Vaikka lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on erittäin pieni, pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille ja koulunkäynnille vaikuttavat lasten ja nuorten elämään voimakkaasti.



Rokotukset auttavat myös katkaisemaan tartuntaketjuja.



Lapset sairastuvat harvoin vakavaan koronatautiin, mutta sairaalahoitoa vaativa taudinkuva, oireiden pitkittyminen tai jälkitaudit ovat mahdollisia myös lapsilla.

Mitä tiedetään rokotteiden turvallisuudesta lapsilla?

Rokotteiden turvallisuutta seurataan aina tarkasti. Myyntilupaa edeltäneissä tutkimuksissa rokotteiden haittavaikutukset ovat lapsilla ja nuorilla olleet samantyyppisiä kuin aikuisilla, kuten pistopaikan kipu, väsymys, päänsärky, kuume ja vilunväreet. Kaikki nämä oireet olivat ohimeneviä.



Yhdysvalloissa tämän ikäryhmän lapsille on annettu yli 7 miljoonaa mRNA-rokoteannosta. Tutkimuksissa ei ole tullut esille mitään odottamatonta, valtaosa ilmoitetuista haittatapahtumista oli samoja, kuin mitä on tullut esille valmistajan tekemissä kliinisissä tutkimuksissa ennen myyntiluvan myöntämistä.



Harvinaisen sydänpussin ja sydänlihaksen tulehduksen ilmaantuvuus oli noin 1 tapaus miljoonaa rokoteannosta kohti, mikä on vähemmän kuin tätä vanhemmissa ikäryhmissä.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.