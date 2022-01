Koronatartunnat jyrkässä kasvussa – rokotukset etenevät hyvin

Koronatilanne huononee räjähdysmäisesti. Vantaalla ilmoitettiin viimeisten kahden viikon aikana 5876 uutta tartuntaa, kun sitä edeltävien kahden viikon vastaava luku oli 1751. Viimeisen viikon aikana noin kolmannes testatuista on saanut positiivisen tuloksen. Vaikka rokotukset vähentävät vaikeita oireita erittäin hyvin, suuret tartuntaluvut näkyvät paineena sairaaloissa. Vantaalla tilanne vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiin palveluihin, joita joudutaan sulkemaan; asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Vantaan kaupungin palveluita ja tilaisuuksia on 28.12.2021 alkaen suljettu laajalti: Vantaan sisäliikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja asukastilat on suljettu ja aikuisten ohjattu harrastustoiminta peruttu 10.1.2022 saakka, ja sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on peruttu 17.1.2022 asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on esittänyt 3.1.2022 aluehallintovirastolle palveluiden ja tilojen sulkujen jatkoa kahdella viikolla. Rajoitukset eivät koskisi vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria. Päätös tarkoittaisi Vantaalla tilojen sulkuja 24.1.2022 saakka sekä yleisötilaisuuksien kieltämistä 31.1.2022 asti. Kaupunki tiedottaa asiasta osaltaan AVIn päätöksen jälkeen.

Rokotus keskeinen tapa tilanteen parantamiseen – aikoja hyvin saatavilla

Koronarokotukset etenevät Vantaalla hyvin, ja aikoja ja rokotuksia on saatavilla jatkuvasti. Vantaalaisista 12 vuotta täyttäneistä kolmannen koronarokotuksen on saanut jo kolmannes. Vantaan kaupunki antaa rokotuksia myös kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijöilleen, jotka asuvat muilla paikkakunnilla.

1. koronarokotuksen on saanut 84 % ja 2. annoksen 80 % vantaalaisista 12 vuotta täyttäneistä. Rokotuksia annetaan päivässä noin 3 000.

HUSin alueella sairaalahoidossa olevista rokottamattomia on 57 % eli rokotus estää hyvin vakavia oireita.

Lasten ja nuorten palvelut jatkuvat

Koulut aloittavat toimintansa normaalisti 10. tammikuuta. Kasvomaskisuositus koskee kaikkia 3. luokasta ylöspäin. Kouluja ei siirretä etäopetukseen useasta syystä; kyse on kokonaisharkinnasta. Koronavirustauti on lapsilla useimmiten lievä tai jopa oireeton, ja lasten merkitys koronavirustartuntojen eteenpäin välittämisessä on pienempi kuin aikuisten. Lasten kanssa lähikontaktissa olevat aikuiset ovat voineet ottaa rokotteet, ja lapset, nuoret ja kasvatusalan henkilökunta altistuvat myös muualla kuin kouluissa ja päiväkodeissa. Viime ja toissa vuonna etäopetuksen myötä havaittiin lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyneen. Sen vuoksi lasten siirtäminen etäopetukseen on viimesijainen keino vasta, kun muut keinot on käytetty.

Samaten lapset ja nuoret ensin -periaatteen mukaisesti lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voi jatkua uimahalleissa ja muissa sisäliikuntatiloissa. Nuorisotilojen toiminta jatkuu lasten ja nuorten osalta, mutta aikuisten toiminta on tauolla.

Avoimet tilat

Osa Vantaan kaupungin tiloista ja palveluista on auki. Terveysturvallisen asioinnin varmistamiseksi avoimissa tiloissa tarvittaessa rajoitetaan asiakasmäärää, muutetaan tilajärjestelyitä ja lisätään ohjeistusta terveysturvallisuudesta. Koronapassia voidaan käyttää myös terveysturvallisuutta lisäävänä keinona, mutta sen käytöllä ei voi kiertää muita rajoituksia. Avoinna ovat tällä hetkellä:

Lasten ja nuorten sisäliikuntatilat, ohjattu harrastustoiminta, liikuntakurssit, nuorisotilat (vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet)

Kirjastot

Museot

Avoinna pidettävät Vantaa-infot ja muut asiakaspalvelupisteet (esim. kaupunkiympäristö)

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilat

Ulkoliikuntapaikat

Rajatut ulkotilat, kuten jääkaukalot ja -kentät, leikkipuistot ja koirapuistot

Kaupungintalo

Henkilöstöravintolat

Terminaalit, asemat

Yleisötilaisuudet alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 hengelle

Avoimet päiväkodit ja avoimet kohtaamispaikat (Pakkalan Olkkari, Koivukylän avoin kohtaamispaikka, Pikku Liito)

Tartunnanjäljitys- ja karanteeniohjeet tulossa myöhemmin

Testikapasiteetti ja tartunnanjäljitys ovat pahasti ruuhkautuneet tartuntojen suuren määrän vuoksi. Vantaan kaupunki tiedottaa lähiaikoina erikseen näihin liittyvistä ohjeista.