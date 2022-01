Vantaa jatkaa rajoituksia kahdella viikolla

Vantaan kaupungin lukuisat tilat on suljettu ja palvelut peruttu, ja näitä rajoituksia jatketaan nyt kahdella viikolla Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Vantaan sisäliikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja asukastilat on suljettu ja aikuisten ohjattu harrastustoiminta on peruttu 24.1.2022 saakka. Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty 31.1.2022 asti. Tämänhetkiset rajoitukset alkoivat 28.12.2021.

Rajoitukset eivät koske vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria. Ikärajaa on nostettu, jotta toiminta sallitaan kaikille viime vuonna 18 vuotta täyttäneille. Lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta jatkuu edelleen uimahalleissa ja muissa sisäliikuntatiloissa. Nuorisotilojen toiminta sallitaan vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien osalta.

Päätöksen takana ovat jyrkässä nousussa olevat koronaluvut. Vaikka rokotukset vähentävät vaikeita oireita hyvin, suuret tartuntaluvut näkyvät paineena sairaaloissa. Vantaalla tilanne vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiin palveluihin, joita joudutaan karsimaan.

Aluevaalit

Tammikuussa järjestetään aluevaalit, joiden ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1. ja varsinainen vaalipäivä 23. tammikuuta. Rajoitukset koskevat myös vaaleja, joihin liittyvien tilaisuuksien järjestäjien on noudatettava rajoituksia ja huolehdittava terveysturvallisuudesta.

Äänestäminen ei ole yleisötilaisuus. Vantaalla vaalitoimitsijat huolehtivat äänestämisen terveysturvallisuudesta. Ruuhkan sattuessa jonotetaan tarvittaessa ulkona. Vaalien turvallisuusohjeita voi lukea osoitteesta https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa.

Avoimet tilat

Vantaan kaupungin avoimet tilat ja palvelut on listattu alla. Terveysturvallisen asioinnin varmistamiseksi rajoitamme tarvittaessa asiakasmäärää, muutamme tilajärjestelyitä ja lisäämme ohjeistusta terveysturvallisuudesta. Koronapassia edellytetään 16 vuotta täyttäneiltä. Passia käytetään terveysturvallisuutta lisäävänä keinona, mutta sen käytöllä ei voi kiertää muita rajoituksia.

Avoinna pidetään: