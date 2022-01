Vantaa karsii kiireetöntä hoitoa ja palveluja koronatilanteen vuoksi

Vantaan vaikea koronatilanne vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiin palveluihin, joiden henkilöstöä voidaan tarvita kriittisten toimintojen turvaamiseen.

Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut on joutunut valmistelemaan kiireettömien toimintojen ja palvelujen supistamista. Asia on käsitelty edustuksellisella yhteistoimintamenettelyllä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa 11.1.2022.



Henkilöstön siirtoja suunnitellaan turvaamaan muun muassa kriittinen terveyden- ja sairaanhoito, vanhustenhoito ja sosiaalihuolto. Kiireettömien toimintojen supistamisen myötä vapautuvaa henkilöstöä voidaan siirtää tilapäisesti lisäresursseja tarvitseviin toimintoihin.



Ensivaiheessa henkilöstön siirrot pyritään toteuttamaan kartoittamalla vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka olisivat halukkaita siirtymään tilapäisesti toimialan sisällä toisiin tehtäviin, tai tekemään oman työnsä lisäksi lisä- tai ylityönä töitä toisessa tehtävässä.



Pandemiatilanteen edetessä siirtoja joudutaan tekemään myös yksipuolisesti työnjohto-oikeuden perusteella. Mahdolliset siirrot valmistellaan läheisessä yhteistyössä henkilöstön kanssa.



“Tilanne on juuri nyt vakava, jonka takia on välttämätöntä, että pyrimme turvaamaan kriittiset toiminnot sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla huoli henkilöstömme jaksamisesta on suuri. Teemme parhaamme, että muuttuvassa tilanteessa työntekijämme voisivat tehdä työtään siellä, missä heitä tarvitaan eniten”, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Kiireettömiä aikoja saatetaan perua tai siirtää

Vallitsevassa tilanteessa ei-kiireellisiä yhteydenottoja terveysasemille ja suun terveydenhuoltoon pyydetään välttämään, ja odottamaan koronatilanteen tasaantumista. Henkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi jo varattuja vastaanottoja eri palveluissa saatetaan joutua siirtämään tai perumaan, ja niistä tiedotetaan asiakkaita erikseen.



Jokainen voi olla tässä vaikeassa tilanteessa avuksi huolehtimalla oman rokotesuojansa kuntoon. Rokotusaikoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla. Rokotusaika suositellaan varaamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteesta www.koronarokotusaika.fi



Lieviä hengitystieoireita aiheuttavat taudit tulee sairastaa lähtökohtaisesti kotona. Tämä pätee myös koronatartuntaan. Ohjeita koronan kotihoitoon osoitteesta: https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/oletko_saanut_koronatartunnan_/koronan_kotihoito-ohje



Lisätietoa koronasta Vantaan kaupungin päivittyvältä koronasivustolta: https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus.