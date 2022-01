On taas kesätyöhaun aika – Vantaalla töitä noin 450 nuorelle

Haku Vantaan kesätyöpaikkoihin on juuri alkanut. 17.1.-28.2. on auki hakuja monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Töitä on tarjolla edellisvuosien tapaan noin 450 nuorelle.

Vantaalla on kesätyömahdollisuuksia eri opiskeluvaiheessa oleville nuorille. Yleisimpiä työkohteita ovat puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito, nuorisopalvelut, kirjastot, toimistot sekä ammattiin opiskeleville hoitotyö sosiaali- ja terveystoimessa.

− Ison organisaation etu on, että työskentelymahdollisuuksia on todella monenlaisia. Kesätyön kautta on mahdollisuus saada hyödyllistä kokemusta työelämästä sekä luoda tärkeitä työelämän verkostoja, kertoo henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kesätöitä on tarjolla ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille ja ammattiin opiskeleville. Ammattiin opiskelevilla kesätyöjakso on kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Lisäksi paikkoja on myös lukiolaisille ja 15 vuotta täyttäneille koululaisille. Koululaisten ja lukiolaisten työsuhteen kesto on yleensä yksi kuukausi. Työt ajoittuvat pääsääntöisesti kesä-elokuulle.

Kaikki kesätyöpaikkamme kootaan Vantaarekry-sivulle Kesätyö-osioon. Uusia paikkoja lisätään tammikuun aikana.

Liity osaajiemme joukkoon

Vantaan kaupungin palveluksessa työskentelee lähes 12 000 eri alojen ammattilaista. Meillä on tarjolla monenlaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Tutustu työntekijöidemme mielenkiintoisiin tarinoihin Tarinoita Vantaalta -sivulla. Mukana on myös kesätyöntekijöidemme kokemuksia. Ja kannattaa kurkata Instagramissa #töissävantaalla niin näet mitä tulevat kollegasi puuhaavat!

Olemme tutkitusti hyvä työnantajana: edellisen työhyvinvointia kartoittavan Kunta10-kyselyn tulokset olivat meillä erinomaiset. Vastausten perusteella henkilöstömme kokee työyhteisöt toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa. Vantaa on hyvin johdettu kaupunki, jossa lähiesimiehiltä saa tukea työhön ja jossa valmentavaa johtamista kehitetään koko ajan. Moni meistä myös suosittelisi Vantaata työnantajana ystävilleen. Lue tarkemmin Vantaasta työnantajana.





Lisätietoja aiheesta antaa henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen: 040 570 5593 tai Kirsi-Marja.Lievonen@vantaa.fi